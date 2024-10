Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente che giunge oggi al giorno numero 376. Nelle scorse ore è stato segnalato, come si legge su Tgcom24.it, un attacco terroristico su un’autostrada nel centro di Israele e che ha causato una vittima e quattro feriti. Si tratta di un uomo che ha aperto il fuoco contro gli altri mezzi in arrivo e che è stato in seguito ucciso. Assieme a lui vi era un complice che però è riuscito a fuggire e che è attualmente ricercato dalla polizia. Nel frattempo ci sarebbe stato un colloquio telefonico fra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, durante il quale quest’ultimo avrebbe rassicurato circa il fatto che l’attacco all’Iran arriverà dopo il bombardamento del primo ottobre, ma che non riguarderà siti militari. In ogni caso gli Usa hanno avvertito Tel Aviv: “Vogliamo vedere cambiamenti subito”.

Secondo il Washington Post è probabile che l’offensiva avvenga fra tre settimane, prima delle elezioni americane che si terranno il 5 novembre prossimo. Infine da segnalare le dichiarazioni del premier Meloni che in merito all’attacco alle basi Unifil ha parlato di atteggiamento “ingiustificabile”. La stessa Premier ha dichiarato che venerdì prossimo si recherà a Beirut per dei colloqui. Intanto Hezbollah ha lanciato missili sui territori del nord di Israele, con bersaglio la città di Safed, oltre che su una vicina base militare. In precedenza, ad essere stati presi di mira da lanci di missili sono stati dei tank e dei villaggi di confine israeliani. L’Unicef ha comunicato che a Gaza, dalla giornata di ieri sono iniziate le vaccinazioni antipolio per i bambini. Una campagna di vaccinazioni che dovrebbe mettere al riparo per un lungo periodo i bambini di Gaza. In un raid delle forze aeree di Israele, avvenuto questa mattina, è stato colpito un ospedale in Libano, quello di Baalbek.

Ultime notizie, pubblicati i redditi dei parlamentari

Nella giornata di ieri sono stati resi pubblici i redditi di alcuni parlamentari relativi all’anno 2024. Fra quelli emersi il più alto è quello della presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che è passata in un anno da 293.531 euro a 459.460 euro, per una media quindi di circa 38mila euro al mese.

Per quanto riguarda invece il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, il reddito è pari a 99.699 euro, lo stesso identico di un anno fa e leggermente superiore a quello di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico e leader dell’opposizione, che ha invece dichiarato redditi per 98mila 471 euro, gli stessi del 2023. Matteo Salvini ha fatto sapere di aver liquidato delle azioni che in precedenza deteneva in A2A, Acea Spa ed Enel, inoltre nel 730 si leggono anche 1.346 per interventi di recupero del patrimonio edilizio nonché per delle opere di adeguamento antisismico. Restano da conoscere i redditi di Tajani, nonché di Matteo Renzi, Giuseppe Conte e Carlo Calenda.

Ultime notizie, torna il maltempo sull’Italia

Dopo gli ultimi giorni con temperature particolarmente miti in gran parte dell’Italia, sulla nostra penisola sta per tornare il maltempo, un nuovo cambio netto del meteo che porterà le colonnine di mercurio a scendere nuovamente. Tutta colpa di una perturbazione atlantica che secondo le previsioni dovrebbe restare a lungo sulla nostra penisola, portando pioggia e maltempo su numerose regioni d’Italia.

Se fino a ieri, martedì 15 ottobre, le temperature sono state gradevoli con condizioni stabili, da oggi il vento inizierà decisamente a cambiare a causa di una area depressionaria di vaste dimensioni che dal nord dell’oceano Atlantico investirà l’Italia con correnti fredde e originarie dal polo nord. Porterà quindi delle perturbazioni e un calo delle temperature prima nell’Europa occidentale e poi in Italia, con gli effetti che inizieranno a farsi sentire in particolare da domani, visto che quella di oggi sarà una giornata ancora senza particolari eventi.

Ultime notizie, le ultime mosse del governo sulla manovra di bilancio

Palazzo Chigi è pronto a varare il documento relativo alla manovra di bilancio che dovrà poi essere inviato, per l’approvazione, a Bruxelles. Tra le varie misure un contributo da 3-4 miliardi di euro di importo dalle banche ed un taglio alle spese dei ministeri per una media del 5%.

Queste due misure confermano la scelta del titolare del ministero dell’economia, Giorgetti. La Premier, Giorgia Meloni, ha dichiarato, nel suo intervento in parlamento, che la manovra di bilancio messa in atto dal suo governo è più coraggiosa di quelle messe sul tavolo dalla sinistra. Nella manovra non ci saranno nuove tasse.

Ultime notizie, Mbappè accusato di stupro in Svezia

L’attaccante della nazionale francese e del Real Madrid, Kylian Mbappè, è stato accusato di stupro in Svezia. La replica del calciatore non si è fatta attendere, parlando di fake news ad orologeria, in quanto arrivata soltanto il giorno precedente all’udienza del processo che vede lo stesso MBappè contro i suoi ex datori di lavoro del Paris Saint Germain. La notizia della denuncia è stata confermata dalla magistratura svedese ed ha destato grande scalpore in tutta la Francia.

Ultime notizie, la morte di Antonio Skarmeta

Antonio Skarmeta, lo scrittore cileno autore del libro “Ardiente Paciencia” dal quale trasse ispirazione Massimo Troisi per il suo film intitolato “Il postino di Neruda”, è morto oggi a 83 anni come annunciato dal sito dell’università del Cile. A questa notizia è stato immediatamente pubblicato il ricordo da parte dell’isola di Procida nella quale è stata girata gran parte del film con un messaggio del sindaco nel quale si ricorda la grandezza dello scrittore cileno.