Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Sinner nella storia: è il nuovo numero 1 al mondo

Doppio exploit per il tennista italiano a Parigi, Sinner, con il successo contro il bulgaro Dimitrov in 3 set che lo manda in semifinale nel prestigioso torneo dello Slam, e con il raggiungimento del numero 1 del mondo della classifica ATP dopo che Djokovic ha annunciato il suo ritiro dal torneo a causa delle condizioni fisiche.

L’ufficialità della prima posizione arriverà con la nuova edizione della classifica, che sarà stilata lunedì prossimo ma già ore il tennista serbo, che lo scorso anno aveva vinto il torneo parigino, deve dire addio alla sua posizione. Sinner, che è apparso emozionato quando ha saputo del ritiro dal torneo del numero 1 Djokovic, ha fatto il suo dovere battendo Dimitrov 3 set a 0 mettendo subito in chiaro la differenza delle forze con il suo avversario che è riuscito a reggere nel terzo set perdendo però al tiebreak.

E’ decisamente terribile la ricostruzione dell’omicidio della povera Giada Zanola, la ragazza morta dopo essere caduta da un cavalcavia autostradale in provincia di Padova, uccisa forse dal proprio compagno. Andrea Favero, come si legge su TgCom24.it citando il Corriere della Sera, ha ammesso le sue colpe, spiegando: “L’ho afferrata per le ginocchia e l’ho spinta oltre la ringhiera”.

Secondo quanto emerso, quella testimonianza non è utilizzabile a fine processuale in quanto non rilasciata dinanzi ad un legale ma in ogni caso conferma i forti sospetti nei confronti dello stesso Favero, dopo che l’indagine è passata da suicidio a omicidio. Al momento l’uomo e in carcere ed avrebbe raccontato che nella notte fra martedì e mercoledì i due avrebbero litigato per l’ennesima volta; a quel punto Giada sarebbe scappata a piedi verso il cavalcavia, lui l’avrebbe quindi raggiunta ma “lei continuava a sbraitare dicendo che mi avrebbe tolto il bambino. Siamo scesi dall’auto e l’ho spinta oltre la ringhiera”. Da sottolineare che davanti al Pm Andrea Favero non ha ammesso la sua responsabilità: le indagini continuano.

Ultime notizie, choc in Messico: uccisa la donna sindaco di Cotija

Ancora violenza e criminalità in Messico. Dopo le elezioni delle scorse ore nella giornata di ieri è giunta la notizia dell’omicidio di una donna, precisamente il sindaco della città di Cotija, nel Messico occidentale. E’ stata assassinata a 24 ore dalle elezioni di Claudia Sheinbaum, prima presidente donna dello stato centro americano, così come fatto sapere dalle autorità locali.

La vittima si chiamava Yolanda Sánchez Figueroa e l’anno scorso era stata vittima di un sequestro nel comune di Zapopan, prima di essere rilasciata qualche giorno dopo. La sindaca sarebbe stata assassinata a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava nella piazza principale della città che la stessa amministrava. Il profilo X del governo dello stato Casabella Michoacàn, ha fatto sapere che: “Per individuare i responsabili dell’incidente è scattata un’operazione di sicurezza coordinata con le agenzie federali”.

Ultime notizie incidente Rosignano: la bimba salva per miracolo

Emergono ulteriori dettagli in merito al terribile incidente che si è verificato al casello di Rosignano domenica scorsa e che ha provocato tre vittime e 6 feriti. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una bimba che è rimasta di fatto illesa. Si tratta di una piccola originaria dell’Austria che era in auto con mamma e papà “vivi per miracolo”.

Sembra che a proteggere la giovane siano state le valigie ammassate dietro che hanno fatto da cuscinetto, salvando quindi la bimba da una morte quasi certa o da una possibile grave ferita. “È un miracolo – ha raccontato il padre a La Nazione – mia figlia non ha un graffio, nonostante il lunotto posteriore infranto. Mi sono messo in coda al casello, ho pagato e stavo ripartendo, all’improvviso il boato, qualcosa ci ha colpito con forza. Mia figlia era sul seggiolino dietro, per fortuna avevamo il bagagliaio pieno e i vetri sono andati tutti sulle valigie, è salva grazie a questo. Senza pensare ho accelerato e ci siamo trovati fuori da quel disastro, ma dietro c’era l’inferno”.

Ultime notizie, le Previsioni meteo

Per l’Italia questa è la settimana della svolta con le nostre regioni che saranno interessate dalla prima ondata di calore estivo, che porterà ad un netto rialzo delle temperature con punte anche di 39° al sud, mentre nelle regioni del Nord e del centro si arriverà a 35°.

Il primo anticiclone è stato nominato Scipione e sarà comunque attivo nella seconda parte della settimana, mentre oggi si sono avuti dei rovesci sparsi soprattutto al nord, ed anche domani sarà una giornata all’insegna della variabilità, con nuvole di passaggio ma in diminuzione. L’afa arriverà anche sulla Pianura Padana e saranno molte le situazioni di grande caldo anche nelle altre pianure del Nord..

Ultime notizie, Beppe Marotta nuovo presidente dell’Inter

Il cda dell’Inter ha preso la sua decisione ed a prendere il posto dell’ex presidente Steven Zang, sarà proprio l’ex ad Beppe Marotta. La decisione dopo che il controllo del club nerazzurro fresco Campione d’Italia e con la seconda stella sul petto, è passato al fondo Oaktree.

Subito dopo la nomina il nuovo presidente ha parlato affermando di essere orgoglioso per questa nomina e di garantire il massimo impegno per continuare nella strada intrapresa. La nota ufficiale dell’Inter è stata emessa stamani ed insieme a quella del presidente sono state effettuate anche le nomine del nuovo Cda. Il fondo americano ha quindi iniziato con grande urgenza le manovre in vista della prossima stagione.

Ultime notizie, il consiglio regionale della Liguria respinge la mozione di sfiducia a Giovanni Toti

Al termine di un consiglio regionale che si è svolto tra le proteste, la mozione di sfiducia presentata contro il presidente Toti, dopo gli arresti domiciliari che hanno fatto seguito alle accuse di corruzione, è stata respinta. In una sua dichiarazione il facente funzioni Piana ha detto: “Possiamo arrivare sino a fine mandato”.

Davanti all’entrata del palazzo del consiglio regionale si è svolto il flash-mob di organizzato da “Genova che Osa”. La votazione dei membri del consiglio è terminata con 11 voti favorevoli, quelli dei partiti di opposizione, e 18 contrari quelli dei partiti che sostengono il governatore. Una situazione di “muro contro muro”, che era ampiamente prevista, ma che la minoranza ha ritenuto di dover provare a richiedere. Le votazioni sono arrivate dopo un lungo dibattito in aula durato circa 6 ore.











