E’ stata comunicata l’uccisione di Ismail Haniyeh, quello che viene considerato il capo politico di Hamas nonché il numero due del gruppo estremista palestinese. Hamas ha smentito ma in seguito Israele ha confermato la notizia. La guerra in Medio Orienta, intanto, sta avendo una escalation nella parte nord di Israele, con attacchi portati verso il Libano e precisamente verso la roccaforte dei terroristi di Hezbollah che si trova a sud di Beirut. Anche oggi è avvenuto un raid, durante il quale è stato colpito Fouad Shukr, il consigliere militare del gruppo Nasrallah. Le prime immagini che riguardano le splosioni nella zona a sud della capitale libanese sono state pubblicate dal quotidiano L’Orient Le Jour. Anche dal Libano si sono registrati attacchi contro postazioni israeliane con lanci di missili che hanno provocato la morte di un uomo di 30 anni.

Nello stesso tempo l’esercito israeliano si è ritirato dalla località di Khan Younis recentemente attaccata e nella quale, secondo le notizie diffuse da Hamas, si sono registrate circa 300 vittime. Hezbollah ha fatto sapere che se ci sarà un attacco da parte di Israele, arriverà una adeguata risposta da parte loro. L’Idf ha comunicato che, dopo le operazioni di recupero dei corpi degli ostaggi che si sono svolte recentemente, è possibile che alcuni degli ostaggi catturati lo scorso 7 ottobre, e successivamente morti, non saranno più trovati.

Ultime notizie, abbattuta l’orsa KJ1

E’ giunta nella mattinata di ieri la notizia dell’abbattimento dell’orsa KJ1, l’animale che aveva aggredito il turista francese 43 a Dro il 16 luglio scorso. “È stata data esecuzione al decreto firmato dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che prevedeva il prelievo dell’esemplare tramite abbattimento”, questo quanto annunciato dalla provincia autonomia di Trento, a cui ha replicato l’Enpa, l’associazione degli animali, pronta a ricorrere all’Ue.

Gli animalisti hanno infatti fatto sapere che denunceranno il caso a Bruxelles, segnalando che l’abbattimento dell’orsa KJ1 sarebbe avvenuto senza prima mettere in pratica le misure di prevenzione necessarie o senza valutare delle alternative, come invece prevede il Pacobace. Si preannuncia quindi una lunga battaglia legale con gli ambientalisti che si sono sempre opposti all’abbattimento dell’orsa anche per il caso del runner dell’anno scorso.

Ultime notizie, continua il caldo torrido in Italia

Quella di ieri è stata un’altra giornata di caldo torrido in Italia, con ben 13 città da bollino rosso, quindi con possibili conseguenze fisiche a causa delle alte temperature. Fra i comuni maggiormente colpiti dal caldo, Milano, Roma, ma anche Torino, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo, con le colonnine di mercurio che hanno ampiamente superato i 30 gradi dal nord al sud della nostra Penisola.

Quella di oggi sarà un’altra giornata di caldo intenso senza alcun particolare rovescio e temporale, mentre domani non è da escludere un cambio della situazione, con una possibile tregua al nord grazie ad una perturbazione che si trova sulla Gran Bretagna: attendiamo conferma nelle prossime ore.

Ultime notizie, Olimpiadi 2024: gara di triathlon rinviata

La gara di triathlon prevista nella giornata di ieri per le Olimpiadi 2024, è stata rinviata nuovamente. Dopo lo stop degli allenamenti previsti domenica e lunedì, il comitato olimpico ha bloccato anche le gare di ieri alla luce dell’alto inquinamento del fiume Senna.

I valori registrati non sarebbero in linea con quelli accettabili per l’uomo, di conseguenza bisognerà attendere oggi per capire come procedere anche se non è da escludere un nuovo rinvio. Negli scorsi giorni le acque della Senna erano state sottoposte ad una profonda opera di pulizia, un mastodontico progetto da 1,53 miliardi di dollari, ma evidentemente qualcosa è andato storto.

Ultime notizie, ancora incendi nelle vicinanze di Roma e a Orvieto

La campagna intorno a Roma continua a far registrare incendi, dovuti sicuramente alla grande siccità di questi giorni. Un incendio si è registrato sulla tratta tra Roma e Fiumicino, con il fuoco che è partito da un campo di mentre un altro, nella zona di Orvieto, ad Orte, ha costretto le Ferrovie dello Stato ad interrompere la circolazione sulla linea tra Roma e Firenze, che è stata poi comunque ripristinata in giornata, dopo che è stato spento l’incendio, ma questa interruzione ha creato dei gravi disagi per i viaggiatori, con molti passeggeri che hanno protestato molto vivacemente. Dopo il ripristino delle linee dell’alta velocità, sono state fatte ripartire anche quelle regionali.

Ultime notizie, donna uccisa a coltellate a Terno d’Isola

Sharon Verzeni, una donna di 33 anni, è stata uccisa in strada la Terno d’Isola. La donna è stata colpita da una serie di coltellate, ed aveva chiamato il 112. Gli investigatori stanno cercando l’arma del delitto ed il sindaco della località lombarda in provincia di Bergamo, ha chiesto ai cittadini di non buttare la spazzatura.

I carabinieri stanno vagliando le immagini che sono state registrate dalle telecamere di sicurezza della zona. Al momento del delitto il compagno della donna si trovava in casa. I soccorritori la hanno trovata con molte ferite e nonostante l’immediato ricovero all’ospedale San Giovanni 23esimo è morta a causa della grande perdita di sangue.

Ultime notizie, ritrovato dopo otto ore il bambino di 2 anni scomparso a Locorotondo

Un bambino di 2 anni di Locorotondo, in provincia di Bari, era scomparso da casa ieri mattina alle 11.00 mentre stava giocando di fronte alla propria casa. La mamma lo ha perso di vista ed ha dato subito l’allarme, con richieste di condivisione anche sui social.

Dopo otto ore di angoscia generale il bambino è stato ritrovato alle 19.00 con grande felicità da parte dei genitori ed anche della popolazione del centro pugliese che si era impegnata nelle ricerche, così come il sindaco.