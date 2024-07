Quella di oggi sarà un’altra giornata particolarmente difficile su tutta l’Italia per l’allerta caldo e per le previsioni meteo che non promettono nulla di buono in tal senso. Sulla nostra penisola continuano a farsi sentire gli effetti dell’anticiclone africano, con temperature ben al di sopra delle medie, e soprattutto, le tristemente note notti tropicali, dove la colonnina di mercurio non scende mai sotto i 20 gradi, a volte anche 25. Il risultato è un caldo, spesso e volentieri accompagnato da estrema umidità, di giorno, e l’ìmpossibilità a rinfrescarsi di notte.

Chi può trovare refrigerio nell’aria condizionata, mentre tutti gli altri devono accontentarsi con i ventilatori o passando notti in bianco. Ma vediamole nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata di oggi, martedì 30 luglio, con l’allerta caldo che oggi riguarda in particolare 13 città del nostro Paese, tutte contrassegnate con il bollino rosso del ministero della salute. Il caldo si farà sentire in particolare a Milano, Roma, Torino, ma anche Bologna, Firenze e Palermo.

PREVISIONI METEO, ALLERTA CALDO: LE CITTA’ PIU’ A RISCHIO

Si boccheggerà anche a Bolzano, in Trentino Alto Adige, così come a Brescia, Frosinone, Latina e Napoli, e infine, Perugia e Rieti. Tanto caldo, ma con bollino arancione, invece a Catania e Viterbo, mentre saranno dieci le città con il bollino giallo, dove le temperature saranno elevate ma senza provocare eccessivi problemi.

Si tratta precisamente di un elenco composto da Ancona, Genova, Reggio Calabria, Trieste, Venezia, quindi Campobasso, Civitavecchia, Pescara e infine Verona. Previsioni meteo quindi funeste per via dell’allerta caldo, e chiunque odi le temperature elevate dovrà mettersi l’anima in pace o cercare refrigerio ove possibile, magari in piscina, al mare, o al lago, o nel classico centro commerciale con l’aria condizionata, in questi giorni gremiti proprio per la possibilità di stare più al fresco.

PREVISIONI METEO, ALLERTA CALDO: LE RACCOMANDAZIONI DEL MINISTERO

Il ministero della salute consiglia a chi abita nelle città con bollino rosso, soprattutto ad anziani e fragili, di non uscire di casa nelle ore centrali, precisamente dalle 11 alle 18, e nel contempo, di seguire un’alimentazione leggera, di bere molto e anche di vestirsi con indumenti che abbiano delle colorazioni chiare (evitate nero e blu) e leggeri, meglio se di fibre naturali come ad esempio il cotone o il lino. Secondo le previsioni meteo di oggi, l’allerta caldo continuerà anche nelle prossime ore con temperature che sfioreranno i 40 gradi, e cielo sereno senza particolari fenomeni.

Il tutto sarà poi accompagnato dall’afa soprattutto al nord, e anche in montagna il caldo si farà sentire, visto che la quota neve, dove si registra il classico zero termico, è data attorno ai 4.500 metri. Le previsioni meteo raccontano di un’allerta caldo potrebbe durare fino a domani, poi da giovedì potrebbe arrivare una pausa grazie ad una perturbazione proveniente dalla Scozia: staremo a vedere nelle prossime ore se le previsioni si confermeranno o meno.