Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, raid a Kiev: colpito centro commerciale

Continua l’orrore della guerra in Ucraina e poche ore fa è iniziato l’ennesimo giorno di conflitto. Quella di ieri è stata ancora una volta una giornata di sangue, e come sempre “ground zero” è stata Mariupol dove una scuola contenente centinaia di sfollati è stata attaccata da missili russi, e dove l’esercito russo ha intimato ai militari locali di lasciare le proprie postazioni. Sempre nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il presidente Zelensy, che ha fatto sapere che se non dovessero esserci degli accordi “sarà terza guerra mondiale”. Diverso invece quanto annunciato dalla Turchia, secondo cui un “accordo fra Russia e Ucraina è vicino”. Infine filtrano indiscrezioni terribili da Kiev circa donne ucraine stuprate dai russi e migliaia di deportati in Russia, e sempre a Kiev è stato colpito un centro commerciale dopo un raid aereo. I civili uccisi dall’inizio del conflitto, stando a quanto fatto sapere dall’Onu sarebbero già più di 900.

Ultime notizie, auto su folla in Belgio

Choc ieri in Belgio dove un’auto si è scagliata sulla folla durante una manifestazione popolare riguardante il carnevale. L’episodio si è verificato di preciso a a Strépy-Bracquegnies, villaggio La Louviere in Vallonia, e il bilancio è stato pesantissimo, sei vittime con l’aggiunta di dieci feriti gravi e altri 27 invece lievi. Purtroppo fra le vittime, come fatto sapere dal sito di Le Progres, citato dall’agenzia Ansa, vi sarebbe anche un bambino. Una vera e propria strage anche perchè sul posto, al momento dell’investimento, vi erano circa 150-200 persone. Jacque Gobert, sindaco della cittadina belga, ha fatto sapere che “un’auto in corsa si è lanciata nella folla che si era radunata per vedere il ‘ramassage des Gilles’. L’autista ha poi proseguito per la sua strada, ma l’abbiamo intercettato. Abbiamo messo a disposizione delle famiglie – ha concluso – il palazzetto dello sport comunale ed è stato attivato anche il servizio di assistenza alle vittime”.

Ultime notizie, monitoraggio Gimbe sui casi covid

E’ presto per parlare di quinta ondata di covid ma gli aumenti dei contagi degli ultimi giorni “non è un “semplice ‘rimbalzo’”. Ad affermarlo nella giornata di ieri è stato il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, secondo cui questa inversione di tendenza va tenuta sotto stretto monitoraggio. Stando a quanto sottolineato dalla Fondazione Gimbe, si stanno rialzando anche le ospedalizzazioni: “Al momento non si rilevano segni di sovraccarico anche se i posti letto occupati in area medica hanno ripreso lievemente a salire: da 8.234 del 12 marzo a 8.319 del 19 marzo. Quelli in terapia intensiva rimangono stabili da qualche giorno intorno a 470, mentre gli ingressi si sono stabilizzati ai 40-42 al giorno e mostrano segni di risalita. Tutti segnali iniziali d’impatto, seppur limitato – conclude Cartabellotta – sugli ospedali dell’incremento dei nuovi casi”.

Ultime notizie, agguato a Bari ad un pregiudicato

Un agguato si è verificato nella giornata di ieri in quel di Bari, presso il quartiere San Paolo, ai danni di un pregiudicato di 23 anni. Ferita anche la fidanzata, una giovane di soli 15 anni, che è stata ricoverata a seguito di un colpo ricevuto alla caviglia, anche se non è grave. Ad essere raggiunto da alcuni colpi di pistola è stato Nicola Cassa detto “Lo sciacallo”, ritenuto vicino al clan mafioso Strisciuglio, come scrive l’agenzia Ansa. Non è da escludere che il sicario sia giunto sul luogo dell’agguato in auto, alla cui guida vi era un’altra persona, e le forze dell’ordine stanno indagando anche visionando le telecamere di sorveglia in zona, per risalire ai possibili aggressori. L’auto ha affiancato i due fidanzati per poi esplodere 7 colpi di pistola prima di fuggire verso il centro cittadino.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Il numero dei nuovi contagi del coronavirus, come si vede dal bollettino di ieri, è di 60.415 con un calo rispetto al giorno precedente, ma con un minor numero di tamponi, con aumento fino al 16,3% del tasso di positività. Il numero dei decessi invece è in netto calo con 93 nella giornata odierna. I numeri dei ricoveri mostrano un aumento di 111 unità per quanto riguarda i reparti ordinari, mentre per le terapie intensive si è registrata una diminuzione di 4 unità, con i nuovi totali che sono rispettivamente di 8.430 e 467.

Ultime notizie, la domenica dei motori

Nella domenica dei motori successo della Ferrari nel GP del Bahrein che apriva la stagione. La prima posizione è stata conquistata da Leclerc che aveva anche ottenuto la pole position nelle prove ufficiali di ieri, mentre il suo compagno di squadra Sainz si è piazzato secondo precedendo l’ex campione del mondo Hamilton che ha ottenuto il massimo possibile guidando una vettura che già dalle prove era apparsa inferiore. Il campione del mondo Verstappen, è stato protagonista di un serrato duello con Leclerc nelle prime fasi della gara con molti sorpassi e controsorpassi ed è stato poi costretto al ritiro per problemi tecnici. per la scuderia di Maranello con la doppietta c’è anche il primo posto nella classifica dei costruttori. Nella MotoGp il gran premio dell’Indonesia che si è disputato su pista bagnata e con la distanza accorciata proprio per la pioggia, ha visto il successo di Oliveira alla guida di una Ktm, mentre il podio è stato completato da Quartararo che si è classificato secondo, e da Zarco, terzo. L’italiano Bastianini, che aveva vinto la gara di esordio, è rimasto in testa alla classifica generale del mondiale.

Ultime notizie, la giornata sportiva

Nella giornata sportiva sono da segnalare il terzo posto conquistato da Tamberi nei mondiali indoor di salto in alto, che arriva dopo l’oro conquistato nella giornata di ieri da Jacobs nei 60 metri piani. Sempre nei mondiali indoor da registrare il record del mondo nel salto con l’asta da parte del francese Duplantis che ha superato l’asticella posta a 6,20 metri di altezza. Anche nello sci le azzurre si sono fatte onore nella tappa finale della Coppa del Mondo con il successo in gigante di Federica Brignone, che sulla pista di Courchevel ha preceduto la compagna di squadra Marta Bassino e la ceca Vlhova che si è classificata al terzo posto. Nel calcio, in attesa della gara tra Bologna ed Atalanta che conclude la giornata, sono da registrare i successi della Juventus che ha regolato la Salernitana e della Roma che ha vinto facilmente per 3 – 0 il derby contro la Lazio.











