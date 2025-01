Cosa succederà nella puntata di oggi svelate dalle anticipazioni Uomini e Donne, giovedì 16 gennaio 2025? Come sempre è l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni a rivelarlo in anteprima. C’è grande attesa per vedere la scelta di Martina De Ioannon (Ciro Solimeno) ma questa verrà trasmessa la prossima settimana tra giovedì e venerdì. Oggi, invece, andrà in onda la prima parte della registrazione del 3 gennaio e dunque ci saranno le esterne di Martina con Ciro e Gianmarco ma anche il Trono Classico di Francesca Sorrentino, spazio tuttavia avrà anche il Trono Over con Diego che abbandonerà lo studio e il programma dopo la burrascosa fine della sua conoscenza con Claudia D’Agostino.

Tina Cipollari: "Matrimonio dopo il trono a Uomini e Donne? Ecco come lo organizzerei"/ "Il sess*? Per me…"

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 16 gennaio 2025: esterna di Martina Ciro e Gianmarco

Scendendo più nel dettaglio, dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che Martina De Ioannon porterà in esterna sia Ciro Solimeno che Gianmarco Steri e con quest’ultimo faranno una romantica uscita sulla neve culminata con un bacio appassionato, anche con Ciro la bella tronista romana si lascerà andare ed anche tra di loro in un momento di particolare sintonia scatterà il bacio. Insomma in questa puntata Martina sarà particolarmente indecisa ed ancora non pronta alla scelta che avrebbe fatto qualche giorno dopo. Le anticipazioni Uomini e Donne, si scopre che scoppierà una lite tra Gianni Sperti e Ciro Solimeno ed il motivo è presto detto.

Uomini e Donne, Ciro Petrone attacca Martina De Ioannon/ “Ha scelto Ciro perché vuole fare la tv”

Lo storico opinionista del dating show di Canale5 ha attaccato il corteggiatore perché il luogo che ha scelto per l’esterna è lo stesso di un’esterna fatta l’anno scorso da un altro tronista Brando Ephrikian con Beatriz D’Orsi. È un luogo magico e suggestivo da cui si vede tutta Roma tuttavia a Sperti non è piaciuta tale scelta perché sembra che sia stato consigliato da qualcuno. E non è tutto perché stando alle anticipazioni la De Ioannon ha voluto fare una specie di gioco in cui ha chiesto ai suoi corteggiatori di dirle una cosa mai detta e Ciro ha confessato di essere innamorato di lei.

Michele Longobardi come Chiara Ferragni dopo l'addio a Uomini e Donne/ Felpa grigia per le scuse ai fan

Uomini e Donne anticipazioni, puntata del 16 gennaio 2025: Trono Francesca e addio di Diego Tavani

Svelate le anticipazioni Uomini e Donne di oggi non è chiaro se in puntata troveranno spazio anche il Trono di Francesca Sorrentino, che è uscita in esterna sia con Gianmarco Meo che con Gianluca Costantino, ed il Trono Over. Nel parterre di dame e cavalieri è scoppiato il caos tra Diego Tavani e Claudia D’Agostino con quest’ultimo che dopo la brusca fine della loro relazione ha abbandonato il programma sostenendo di non sentirsi più a suo agio. L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale5, mentre su WittyTv sono disponibili dei contenuti esclusivi ed è possibile seguirla anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.