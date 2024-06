Valentina Vezzali dopo l’Isola: “Peron il più stratega. Aras? Ecco perché ha vinto”/ E sul Grande Fratello…

Valentina Vezzali, critiche dopo L’Isola dei Famosi 2024 a Samuel Peron e…

L’Isola dei Famosi 2024 si è conclusa poche settimane fa con la vittoria di Aras Senol, star della soap Terra Amara, eppure molte dinamiche sembra siano ancora in atto. Lo dimostrano le dichiarazioni di Valentina Vezzali, campionessa italiana che ha deciso di mettersi alla prova nel reality della sopravvivenza, finendo per scontrarsi con più di un naufrago nel corso della sua permanenza. Scontri che, a quanto pare, devono ancora arrivare ad una risoluzione, come quello con Matilde Brandi: “Ci sono state delle incomprensioni ma ne ho parlato con lei nell’Isola ed è un gioco. – ha raccontato Vezzali in un’intervista a SuperguidaTV – Matilde stava giocando ma sicuramente entro la prossima settimana ci dovremo vedere e parleremo.”

Chi ha ricevuto critiche dopo l’Isola dei Famosi 2024 da Valentina Vezzali è invece Samuel Peron, da lei definito: “Il più stratega – oltre che – una persona molto rigida, ha un’impostazione basata sulle regole forse dovuta alla sua disciplina, un po’ troppo autoritario.”

Valentina Vezzali concorrente del prossimo Grande Fratello?

La campionessa azzurra ha anche spiegato perché, secondo lei, è stato Aras a vincere il reality: “Io penso che nell’Isola, e questo lo dimostrano anche le edizioni precedenti, chi è che sta da solo e quindi magari si trova a vivere l’Isola da solo senza gli altri, chi è che parla di meno e magari Aras non capiva quando le altre persone litigavano perché non capisce bene l’italiano, vince.”

Infine, in merito alla possibilità di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello, Valentina Vezzali ha dichiarato: “Il Grande Fratello è una trasmissione che sicuramente non rientra in quello che in questo momento mi piacerebbe fare. L’Isola è stato un modo per conoscere se stessi e fare un’esperienza di vita molto importante. Il Gf è un altro tipo di trasmissione.”











