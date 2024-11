Si parla di ritocchini estetici e di chirurgia stamane negli studi di Storie Italiane e ospite vi era Valerio Scanu. Qualche anno fa il noto cantante ex di Amici ammise pubblicamente di aver fatto la liposuzione e oggi ha raccontato la sua esperienza per certi versi drammatica: “Io feci questa confessione perchè si parlava di bellezza. Il problema di aver fatto la liposuzione quando avevo 19 o 20 anni è stato affidarmi ad un medico che ho visto il giorno dell’intervento, è folle, ti parlo del 2010, l’ho conosciuto il giorno che mi sono operato. Avevo conosciuto prima una sua assistente, che mi aveva visitato poi il medico l’ho conosciuto lì”.

“La cosa è stata presa un po’ sottogamba – ha proseguito Valerio Scanu – la liposuzione è un intervento a tutti gli effetti mentre io sono andato lì molto leggero. Il problema è che a distanza di quasi un anno ho dovuto rifare l’intervento per sistemare i danni della prima liposuzione. Non è stato l’intervento in se quanto il post, la prima volta che la feci avevo un edema viola fino a sopra il ginocchio perchè non avevo seguito tutto l’iter. I lividi non sono normali dopo l’intervento, io ho rifatto l’operazione e non ho avuto neanche mezzo livido e dipende sempre a chi ti affidi. Io avevo 19 anni e non sapevo a cosa andassi incontro ma adesso sono informatissimo potrei fare il pre ricovero a tutti. Perchè non fare una dieta o dello sport? Quando feci questa cosa io non ero grasso, avevo un po’ sti fianchetti, niente di che”.

In studio a Storie Italiane oltre all’artista canoro anche Arianna David, che ha raccontato: “Non hai una visione di te stessa di come sei e di come ti vedono gli altri, lo specchio non rispecchia ciò che io vedo dentro. Le soluzioni sono riversate o sul cibo o sulla palestra, non è che mi vado a fare interventi, io sono terrorizzata da queste cose”.

Angelo Perrone aggiunge: “Se fatto con moderazione l’intervento estetico vale la pena farlo. Anche per i giovani? Dipende come lo si fa e perchè. Conosco persone che erano ex obese che sono ricorse alla liposuzione altrimenti non avrebbero risolto il caso, è un discorso individuale che va affrontato di persona in persona”. Samantha De Grenet, precisa sulla questione di Valerio Scanu: “Volevo chiarire che Valerio Scanu non si è confidato con me in una confidenza, ma facevo un programma sulla chirurgia plastica e in una delle puntate c’era lui come ospite”.

E ancora: “Fondamentale è rivolgersi ai professionisti, oggi c’è la tendenza a spendere meno e si rischia di rivolgersi a persone non competenti. E’ inoltre importante relazionarsi con il chirurgo plastico che lui deve conoscerti, non è solo un appuntamento il giorno della liposuzione ma c’è tutto il dietro. E poi oggi c’è il problema dei social, tutti si sistemano le foto pubblicate. Noi ormai siamo abituati alla perfezione quindi cosa succede, quando tu vai da un chirurgo plastico anche se hai un naso normale, lo cerchi all’insù, poi dopo magari scende e lo rifai di nuovo, così come le labbra”.

Arianna David ha poi concluso: “Hanno sbagliato per sette volte il seno, ho avuto un pentimento incredibile, erano gli anni ’90, dovevi fare le campagne in lingerie, avevo 27 anni. Avevo aumentato il reggiseno di una taglia, era carino, poi ci sono stati dei problemi fino a che un giorno un chirurgo plastico non ha avuto la geniale idea di mettermi una protesi talmente grande che io non vedevo l’ora di togliere”.