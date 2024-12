Il valore dell’oro nell’anno 2024 ha registrato prezzi da record. Quest’anno – rispetto agli altri anni – la quotazione ha raggiunto un valore massimo mai visto prima d’ora: 2.748,23$ l’oncia (in riferimento al mese di ottobre), per poi scendere lievemente a 2.620,56$ a fine anno.

Per gli esperti questo trend è inusuale, dato che una cifra da record simile si è registrata soltanto con la crisi finanziaria del 2007, quando per uscire dal debito l’oro ebbe un incremento improvviso del 29%. Tuttavia negli anni il metallo prezioso giallo continua ad essere il bene di rifugio per eccellenza.

Valore oro 2024: le previsioni per l’anno a venire

Il valore dell’oro nel 2024 è cresciuto in modo significativo ed esponenziale. Le prospettive per il 2025 sono altrettanto positive, anche se si attendono i riscontri post strategia della Federal Reserve sui tassi d’interesse, complici le direttive del nuovo presidente USA, Donald Trump e le sue decisioni.

Anche se negli States si sono verificate delle sforbiciate sui tassi d’interesse, restano forti le preoccupazioni derivanti dall’inflazione americana.

I motivi per cui l’oro continua a crescere – almeno attualmente – sono molteplici: dalle tensioni geopolitiche all’incertezza dei settori finanziari, dalla forte prudenza degli investitori e alla maggior circolazione del metallo prezioso da parte degli enti bancari.

Le attuali previsioni per il 2025 da parte degli istituti finanziari quali JP Morgan e BofA sono rosee. Rispettivamente gli enti suppongono che entro la fine dell’anno prossimo l’oncia possa raggiungere i 2.800$ e i 3.000$.

Pur non essendo un consiglio finanziario, stando al valore dell’oro attuale (a fine 2024) e alla quotazione prevista per il 2025, questo bene rimane un investimento “sicuro” e ben solido.

Tuttavia è sempre importante valutare minuziosamente l’andamento dell’oro, comprendendo i motivi che potrebbero influire sulla quotazione finale (sia positivamente che negativamente).

Sale anche la domanda e conseguenzialmente il valore dell’argento, che cresce come il valore dell’oro e può ritenersi anch’esso un bene prezioso di “rifugio”.