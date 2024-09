Verissimo, Melisa Asli Pamuk è incinta e confessa: “Mi prendo una pausa dal set per dedicarmi a mio figlio”

La prima ospite della puntata di oggi di Verissimo è la bellissima Melisa Asli Pamuk, meglio nota per il personaggio che interpreta: Asu in Endless Love. Nella dizi turca il suo personaggio è controverso e oscuro, succube del fratello Emir e disposta a tutto per ottenere l’amore di Kemal anche escogitare un attentato nei confronti di Nihan. Nella vita vera, invece, Melisa Asli Pamuk è sposata da maggio di quest’anno con il marito Yusuf Yazıcı, centrocampista della nazionale Turca. I due aspettano un bambino e proprio nel salotto di Silvia Toffanin ha mostrato il suo splendido pancione. “Siamo in tre in questa intervista” ha rivelato la padrona di casa.

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Melisa Asli Pamuk ha rivelato essendo incinta si fermerà con il suo lavoro: “Penso di prendermi una pausa perché voglio essere una mamma molto presente nella vita del mio bambino, voglio esserci per lui. Non credo che lo porterò con me sui vari set e quindi penso proprio che mi formerò. Non sono nello stato d’animo giusto per continuare a recitare e lavorare” Tutte le stagioni di Endless Love, tuttavia, sono state concluse dunque vedremo il personaggio di Asu anche nelle prossime puntate.

Endless Love, Asu a Verissimo rivela: “Ecco perché amo il mio personaggio”

Ed a proposito di Endless Love, l’attrice Melisa Asli Pamuk sul suo personaggio di Asu ha confessato: “Devo ammettere che è quello che ho amato di più tra quelli che ho fatto perché all’inizio appare innocente e invece poi dopo viene fuori la sua vera natura. È un personaggio coinvolto in mille intrighi e complotti e cercare di non far svelare tutto ai telespettatori mi ha riempita di energia.” Infine ha concluso l’intervista rivelando come ha annunciato la gravidanza al marito Yusuf Yazici. Lui era in ritiro con la Nazionale e dunque glielo ha detto con una video chiamata.