Melisa Aslı Pamuk, l’attrice turca che presta il volto al personaggio di Asu in Endless Love è tra i protagonisti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Si tratta della prima intervista dell’attrice turca che in realtà è nata ad Haarlem nei Paesi Bassi da una famiglia originaria della Turchia. La recitazione non era nei suoi piani anche se da bambina, a soli 13 anni debutta come attrice con il personaggio di Hayal nel cortometraggio Dat zit wel snor, diretto da Tamara Miranda. Poco dopo segue diversi corsi di recitazione presso il Centro Culturale Sadri Alışık.

Dopo aver lavorato diversi anni nel mondo della moda, all’età di 19 anni torna in Turchia dove si fa notare per la sua indiscutibile bellezza trionfando nel concorso di Miss Turchia. Poco dopo inizia la sua carriera nel mondo della recitazione debuttando nella serie Yer Gök Aşk, ma in Turchia si fa apprezzare e conoscere grazie ad uno spot pubblicitaria per una compagnia telefonica.

Melisa Aslı Pamuk, il grande successo con Asu in Endless Love e la vita privata

Non solo, Melisa Aslı Pamuk ha recitato anche al cinema nel film “GDO KaraKedi”, anche se il grande pubblico ha potuto apprezzarla in serie di successo come “La ragazza e l’ufficiale” fino al grandissimo successo con “Endless Love (Kara Sevda)” dove interpreta Asu Kozcuoğlu. Questo ruolo le cambia la vita, visto che la serie diventa un successo in tutta Europa, Italia compressa. Tra i suoi ultimi impegni di lavoro segnaliamo la partecipazione serie Dreams and Realities – La forza dei sogni.

Ma passiamo alla vita privata di Asu: l’attrice turca lo scorso maggio ha sposato il fidanzato Yusuf Yazıcı. Una cerimonia intima celebrata nella romantica Parigi a suggellare un amore importante che presto li renderà genitori del primo figlio. L’attrice, infatti, ha annunciato di essere incinta!