Il garrito stridulo dei gabbiani, il rintocco lento della campana, il rosso della pietra accarezzata dalla pioggia. Piazza San Pietro è quasi deserta, sorvegliata da uomini, donne in divisa, che fra poco ne vieteranno l’ingresso. È quasi notte quando mi siedo in prossimità dell’obelisco, all’ombra dell’albero di Natale, dietro il presepe ambientato nella laguna di Grado. La piazza, per ripararmi dal freddo, condivide con me il suo abito da sera: mi rivesto del silenzio come s’indossa un piumino d’oca. I poeti muoiono ma le loro parole non moriranno mai: “Io arrivai in una piazza / colma di una cosa sovrana, / una bellissima fontana / e intorno un’allegria pazza” (Carlo Betocchi).

Card. Parolin “Siria preoccupa, Assad spazzato via in poco tempo”/ “Nuovo regime sia più rispettoso di tutti”

Quando alzo lo sguardo, mi appaiono in soglia a questa chiesa, ch’è madre di tutte le chiese, i lineamenti di due tipi loschi che, ad un veloce sguardo, le fanno da corazzieri come quelli scelti apposta per farlo sul portone del Quirinale. Corazzieri, ma anche prototipi della madre, del padre che ti aspettano, ti reinvitano a rientrare a casa ogni volta che ritorni. A sinistra c’è (san) Pietro, sulla destra (san) Paolo. A guardarli senza il senno di poi, tanti direbbero che due galli in un pollaio sono sempre troppi: prima o poi si beccano.

DALLA SIRIA AGLI USA/ Libertà di culto, la prova se uno Stato è “islamico” oppure no

Due storie quasi impossibili. Simon Pietro, il grande pescatore di Galilea. Il discepolo che, qualche volta, si sentiva l’impresario dello spettacolo più cercato del circondario. Con il Cristo come suo asso nella manica. Promise mari, monti, colline: di andargli sempre dietro, costasse quel che costasse. Alzò l’asticella a misure disumane: esagerò, sapendo d’esagerare. Poi, una notte, in questura lo misero al muro e lui mostrò di che pasta era fatto il suo cuore: “Non lo conosco, non so manco di chi state parlando!”. Lo riconobbero dall’accento: certi incontri ti segnano per sempre. Il pescatore ubriaco di potere divenne, per grazia di Dio, il primo Papa della storia cristiana.

Beata Vergine Maria di Loreto, 10 dicembre 2024/ Oggi si festeggia la "Lourdes italiana"

Nella piazza, all’innamorato che ha tradito han fatto una statua che lo rappresenta a imperitura memoria. Nella mano destra ha due chiavi e, nella mano sinistra, tiene un cartiglio con una scritta: “Et tibi dabo claves regni coelurum” (“A te darò le chiavi del regno dei cieli”). Dall’altra parte l’altro corazziere: Paolo di Tarso, alias Saulo. Il Robespierre della sua epoca: ci fosse stata la giustizia odierna, all’apostolo avrebbero cucito addosso una catasta di ergastoli, da scontarsi in squallide gattabuie. O, forse, sarebbe in fila per l’esecuzione in qualche braccio della morte di penitenziari d’America. La statua lo rappresenta con la spada nella mano destra – la sua vecchia passione – e in quella sinistra un cartiglio recante un’iscrizione in caratteri ebraici: “In Dio, mia forza, tutto posso” (Fil 4,13). All’uomo che in vita sua assassinò un numero più che considerevole di umani e al pescatore dal cuore di burro la Chiesa chiede di accogliere i pellegrini che, in essa, vorranno entrare, varcando la soglia di una storia che non poggia su manufatti di calcestruzzo ma su stecchini di legno.

Li guardo, mi consolo, i loro sguardi m’accarezzano. Ripenso a tutte quelle volte che qualcuno mi chiede: “Ma come fai a sentirti a casa in questa Chiesa?”. Non posso che sentirmi a casa con gente così losca, scelta appositamente per farmi il servizio accoglienza, per darmi il benvenuto. Pietro, Paolo, il sottoscritto: questa è esattamente casa mia. Dove il letto è sempre da rifare, la sedia ha una gamba rotta da anni, il pigiama è sulla sedia all’ingresso, l’asciugamano sempre a terra. Manca la carta igienica, il rubinetto perde acqua, la doccia è tutta piena di schiuma. Per non parlare del barattolo di Nutella: si svuota sempre da sola. È casa mia, cosa m’importa del disordine? Resta quel luogo in cui, anche al buio, mi sento protetto. Quel che m’interessa trovare, appena mi alzo la mattina, sono le mie solite cose. Le mie parole, pronte per essere indossate come fossero dei vestiti. A me, in Chiesa, basta sapere che c’è Cristo: più inaffidabili mi possono sembrare i suoi corazzieri, più esilarante ancora mi apparirà la storia cristiana. “Sogna in grande, che io andrò oltre” mi bisbiglia Dio mentre guardo quei due.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI