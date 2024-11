Si chiama Victoria Kjær Theilvig e detiene un record importantissimo: è la prima donna danese che ha vinto Miss Universo 2024. La ragazza è stata incoronata per la 73esima edizione del festival, battendo la bellissima nigeriana Chidimma Adeteshina all’ultimo minuto. Le miss arrivate in finale sono state anche Suchata Chuangsri, tailandese che ha commosso tutti per la sua battaglia contro il cancro e Ileana Marquez Pedroza, una madre di 28 anni che si è piazzata tra le 5 finaliste del concorso. Ma a vincere tutto è stata Victoria Kjær Theilvig, che ha conquistato il il posto di più bella dell’universo.

Occhi azzurro cielo, capelli biondi e un fisico statuario: Victoria Kjær Theilvig è bellissima e sembra una Barbie, al pari di Margot Robbie nell’omonimo film. Oltre alla bellezza da principessa, c’è una carriera alle spalle incredibile: a soli 21 anni è già una professionista della danza, oltre ad essere laureata in Economia e Marketing mentre lavora intanto nel settore della gioielleria come imprenditrice. Si è iscritta al concorso di Miss Universo 2024 per dare una svolta alla sua vita: “Avevo voglia di un cambiamento”, ha spiegato Victoria Kjær Theilvig.

Victoria Kjær Theilvig, regina di un concorso inclusivo: le nuove regole di Miss Universo

Victoria Kjær Theilvig non è solo intelligente, brillante e bellissima, ma è anche una ragazza molto sensibile che ha a cuore le cause sociali. Infatti, è impegnata a sensibilizzare i followers sulla salute mentale, specialmente dei giovani, tanto da aver ottenuto anche diversi premi di carattere internazionale. Non solo! La ragazza si occupa attivamente anche della protezione degli animali e di alcune battaglie femministe, sostenendo l’empowerment delle donne. Insomma, un’attivista a tutto tondo che in più è stata incoronata Miss Universo 2024.

Come abbiamo accennato, inoltre, il suo è un record mai visto prima: è la prima ragazza danese ad aver vinto il concorso. Concorso che ha rivoluzionato le carte in tavola del regolamento, dato che per la prima volta sono state ammesse anche le madri. Oltre alla Victoria Kjær Theilvig, si tratta di un Miss Universo che promette di sostenere valori più inclusivi, come taglie e corporature diverse, donne di qualsiasi paese, disabilità. E non solo, nel 2020 a “rompere il ghiaccio” sul tema dell’orientamento è stata anche Giulia Talia, che ha fatto coming-out dichiarando di essere omosessuale.