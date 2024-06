Video/ Fiorentina U17 Empoli U17 (1-3 dts) gol e highlights: Menconi porta i suoi in finale! (19 giugno 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENTINA U17 EMPOLI U17: LA SINTESI

Allo Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno l’Empoli Under 17 vince in inferiorità numerica ai supplementari contro la Fiorentina Under 17 per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i viola cercano di partire in maniera arrembante aggredendo gli azzurri che non si lasciano impressionare e rimangono attenti alla situazione così da esser pronti a capitalizzare al momento più opportuno. I minuti passano sul cronometro e gli sforzi compiuti dagli empolesi vengono premiati al 20′ dalla rete messa a segno da Salvatore Monaco, bravo a concretizzare il suo dribbling efficace su Sturli.

I fiorentini faticano a reagire al gol dello svantaggio e rischiano di nuovo sul tiro di Monaco deviato da un difensore sopra la traversa al 34′. L’Empoli si vede costretto a sostituire prematuramente Mazzi con Bagordo già al 38′ per colpa di un infortunio e la Fiorentina trova il gol del pareggio al 43′ per merito di Bonanno, preciso nel trasformare il calcio di rigore fischiato per il fallo commesso da Monaco nei confronti di Keita. Anche mister Filippeschi deve poi effettuare un cambio obbligato rimpiazzando Angiolini con Di Pierdomenico a causa di un infortunio patito al 45′. Nel secondo tempo l’Empoli ricomincia la sfida con il piede premuto sull’acceleratore e colleziona diverse opportunità fallite da Lauricella tra il 50′, il 64′ ed il 75′, quando pure Orlandi non ha la meglio su Dolfi.

Nel finale neanche il neo entrato Rossetti combina di meglio al 90’+3′ ed i ragazzi di Filippeschi rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione rimediata da Orlandi, colpevole di essersi fatto ammonire per due volte nel giro di pochi minuti. I gigliati si disperano al 90’+5′ vedendo il tiro di Maiorana uscire di pochissimo a lato della specchio della porta difesa da Versari. Ai supplementari Lorenzo Tonelli inserisce Menconi che comincia a prendere la mira impensierendo al 98′ il solito Dolfi che non si salva però sul nuovo spunto valido per il gol del raddoppio al 109′. L’assedio portato dai viola si ferma al tiro-cross di Arcadipane respinto da Versari ed in contropiede è Campaniello a chiudere i conti con la rete del tris definitivo nel recupero al 120’+3′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alessandro Colelli di Ostia Lido ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Keita al 17′, Bonanno al 49′, Batignani al 91′, Sturli al 101′, Ciacci al 113′ da un lato, Lauricella al 45’+3′, Orlandi all’89’ ed al 90’+3′, con conseguente rosso ed espulsione, Menconi al 110′ dall’altro. La vittoria conquistata in questa prima semifinale del campionato di Serie A e B degli Allievi Nazionali U17 permette all’Empoli Under 17 di qualificarsi per la finale scudetto da disputare oggi venerdì 21 giugno mentre la Fiorentina Under 17 viene eliminata dal torneo.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENTINA U17 EMPOLI U17













