Video l’eroe bagnino che non ti aspetti: Olimpiadi Parigi 2024, ‘Bob the cap cathcer’

Che le Olimpiadi fin dalla propria nascita siano l’argomento attuale nella bocca di tutti gli amanti dello sport è ormai risaputo. Anche i giochi di Parigi 2024 non sono da meno con una nota di ironia e video dell’eroe che non ti aspetti fin dalle prime battute. Ci stiamo ovviamente riferendo all’accaduto che ha visto la nascita del mito “Bob the cap catcher”, traduzione di “pescatore di cuffie”. Il simpatico siparietto nasce durante una delle sessioni di gare di nuoto alla La Defense Arena. Il bagnino della piscina, che non ha voluto rendere noto il proprio nome, si è tuffato nel tentativo, riuscito, di recuperare la cuffia persa dall’atleta statunitense Emma Weber.

Bob, così battezzato dai media americani, ha realizzato il proprio compito ricevendo un’ovazione da parte del pubblico presente. Le Olimpiadi da sempre hanno lasciato spazio alla competizione, sport, lealtà, rispetto ma soprattutto il FairPlay, così come citato dall’espressione di uno dei padri dei giochi De Coubertin nel 1984: “Citius, Altius, Fortius” in latino il significato è precisamente: “più veloce, più in alto, più forte”. Oggi si aggiunge anche l’ironia che non guasta anche in un clima molto serio e competitivo, come quello delle Olimpiadi di Parigi.

Video l’eroe bagnino che non ti aspetti: Olimpiadi Parigi 2024, Franceschi delude, attesa per il nuoto

Rimanendo in tema nuoto e vasche, non si può non citare l’incredibile vittoria con conseguente primo posto e oro per l’italiano Nicolò Martinenghi. L’atleta che compirà 25 anni giorno 1 agosto, è riuscito a collezionare la prima medaglia d’oro per l’Italia in questi giochi Olimpici, arrivando in testa alla batteria di nuotatori davanti a Fink e Peaty, arrivati a pari merito. Adesso gli azzurri cercano di sollevare le sorti della classifica, ritrovandosi al settimo posto nel ranking totale. Per l’atleta italiano si tratta della terza medaglia olimpica dopo i due bronzi ottenuti a Tokyo 2020. La sua carriera sta, sempre di più, prendendo il volo dopo questi giochi Olimpici.

Restiamo sempre a trattare il nuoto, c’è tanta attesa anche per le prestazioni di Gregorio Paltrinieri e Marco De Tullio, senza dimenticare Thomas Ceccon. Quest’ultimo ha già ottenuto la medaglia di bronzo nei 400 metri con Miressi, Conte Bonin e Frigo. Chi invece non ha brillato è Sara Franceschi. L’infortunio alla spalla non le ha permesso di realizzare una prova ottimale, accontentandosi soltanto del settimo posto. Il suo crono è stato di 4’48″89, non riuscendo a passare al turno successivo. Una prova non all’altezza della sua fama: Italia fuori dalla finale 400 misti alle Olimpiadi.

Di seguito il video che ritrae “Bob the cap catcher”, traduzione di “pescatore di cuffie”, direttamente dal profilo X di DeHuff Uncensored.