CHI È RACHAEL GUNN: UNA PROF ALLE OLIMPIADI 2024

Il debutto della breakdance alle Olimpiadi di Parigi 2024 non ha convinto del tutto, ma per ora resta un caso inedito, visto che il breaking non è inserito nel programma dei prossimi Giochi di Los Angeles, ma comunque ci sono state esibizioni che hanno fatto il giro del mondo: questo è il caso di Rachael Gunn, il cui nickname è Raygun. La sua performance di venerdì nella fase di round-robin della gara di breakdance femminile ha fatto scalpore sui social, perché non è riuscita neppure a strappare un punto.

La 36enne ha attirato così decine di meme, oltre alle critiche degli spettatori in virtù delle sue mosse non convenzionali nella sfida contro la statunitense Logan Edra, la lituana Dominika Banevic e la francese Sya Dembélé.

Eppure, Rachael Gunn, che ha conseguito un dottorato di ricerca in studi culturali ed è professoressa universitaria alla Macquarie University di Sydney, è stata nominata la migliore donna di serie B dall’Australia Breaking Association nel 2020 e nel 2021, e ha vinto i Campionati di Breaking dell’Oceania nel 2023. I Giochi erano la sua occasione della vita, ma i critici ritengono che questa partecipazione possa rappresentare una battuta d’arresto per la sua carriera.

RAYGUN VIRALE: LO SFOGO DOPO IL FLOP

Qualcuno si è detto stupito che l’australiana sia considerata la migliore breaker nel suo Paese, visto che i giudici hanno bocciato tecnica, qualità verbali, esecuzione e originalità. Un disastro per l’atleta, ma i video della sua performance, in particolare della “mossa del canguro” sono diventati virali ovunque. «Volevo muovermi diversamente, volevo fare qualcosa di artistico e creativo. Quante chance ci sono, nella vita, di farlo su un palcoscenico internazionale?», ha dichiarato al termine della sua avventura. Sapendo di non poter competere a livello di tecnica con le altre atlete, ha cercato di sorprendere.

In effetti, si è cimentata con rivali molto giovani che dal punto di vista tecnico sono stellari, mentre lei ha mosso i primi passi nel breaking a 20 anni, quindi può dirsi comunque soddisfatta per essere arrivata alle Olimpiadi di Parigi 2024 e per il “successo” che ha riscosso sui social, visto che è riuscita a oscurare le rivali che hanno conquistato le medaglie in palio.

«Non abbiate paura di essere diversi. Andate là fuori e rappresentate voi stessi, non sapete mai dove vi porterà», ha scritto su Instagram. Anna Meares, che guida la delegazione australiana ai Giochi di Parigi, l’ha difesa: «Raygun è un membro assolutamente amato di questa squadra olimpica. Ha rappresentato la squadra olimpica e lo spirito olimpico con grande entusiasmo».

