Dopo le due sconfitte subite contro lo Spezia e contro la Cremonese, di fatto, la Salernitana di Martusciello ottiene un ottimo punto. Nella serata di martedì, infatti, i campani hanno pareggiato 1-1 contro il Cesena. Dopo un inizio importante dei romagnoli, di fatto, i padroni di casa hanno guadagnato sempre più campo.

Diretta/ Union Clodiense FeralpiSalò (risultato 0-0) streaming video tv: Boci, murato! (30 ottobre 2024)

La Salernitana, infatti, passa in vantaggio al 20′ con la conclusione di Verde che, grazie anche ad una deviazione, batte Klinsmann. Al 36′ poi i campani sono ancora pericolosi con Soriano, ma questa volta l’estremo difensore del Cesena risponde presente: l’azione prosegue e Torregrossa rimedia con un tap-in con un calcio d’angolo.

DIRETTA/ Sudtirol Frosinone (risultato 0-0) video streaming tv: pericolo Rover (Serie B, 30 ottobre 2024)

Il gruppo di Martusciello, di fatto, continua il proprio forcing e rischia di segnare il secondo gol prima con colpo di testa di Ferrari e poi con Dalmonte che, colpito dal rinvio maldestro di Ciofi, colpisce la traversa. Tuttavia, dopo aver rivisto l’azione al VAR, l’arbitro Scatena espelle Fiorillo per un fallo su Tavsan, il quale si stava involando verso la porta della Salernitana.

VIDEO SALERNITANA CESENA, PARI PER 1-1 ALLO STADIO ARECHI

Il Cesena approfitta subito della superiorità numerica, visto che al 48′ del primo tempo riporta il risultato in parità proprio con lo stesso Tavsan. Nel secondo tempo, vista la superiorità numerica, è la squadra ospite ad attaccare, anche la Salernitana riesce a difendersi abbastanza bene.

Diretta/ Torres Perugia (risultato 1-0) streaming video tv: chance per Montevago! (Serie C, 30 ottobre 2024)

La grande occasione per il Cesena arriva al 70′, ma Hraiech incepisca davanti alla porta della Salernitana. L’ultimo tentativo degno di nota è quello dalla lunghissima distanza di Shpendi: pallone che termina di poco a lato. La squadra campana, vista l’inferiorità numerica avuta per tutto il secondo tempo, ha ottenuto un buon punto, anche se la situazione in classifica resta preoccupante.

La Salernitana di Martusciello, infatti, è sedicesima in classifica in piena zona play-out. Proprio per questo motivo, di fatto, la trasferta di sabato prossimo contro il Cosenza di Alvini può dire davvero molto sul prosieguo della stagione del team granata. Mentre il Cesena è in piena zona play-off, visto che si trova al settimo posto. I romagnoli, dunque, sperano con il Sudtirol (prossimo loro avversario in campionato) di confermare questa posizione così importante.

Il prossimo turno di campionato di Serie B, dunque, promette di essere davvero fondamentale sia per la Salernitana che per il Cesena.

VIDEO SALERNITANA CESENA, GOL E HIGHLIGHTS