VIDEO UNION CLODIENSE FERALPISALO’, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Aldo e Dino Ballarin la Feralpisalò espugna il campo dell’Union Clodiense vincendo in trasferta per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i verdazzurri iniziano bene la partita e cercano immediatamente di prenderne il controllo proponendosi in attacco già al 14′ con una conclusione fuori misura tentata ca Boci.

I minuti passano ed i verdazzurri insistono senza però inquadrare il bersaglio nemmeno al 29′ con Balestrero. I granata provano a reagire suonando la carica con un paio di tiri di Maniero, che forza Rinaldi alla parata in angolo al 20′, e di Nelli, deviato in corner invece al 37′, ma rischiano grosso al 42′ quando Rizzo coglie un palo.

Nel secondo tempo gli ospiti tengono il piede premuto sull’acceleratore e, al 57′, Boci si vede murare un’altra conclusione potenzialmente interessante. Nel finale i veneti sprecano senza capitalizzare con Maniero al 69′ e neppure con Munaretto, a causa del salvataggio sulla linea di Cabianca, al 78′. Ci pensa proprio il solito Boci a siglare il gol del vantaggio definitivo per i benacensi, su assist di Balestrero, all’81’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alberto Poli, proveniente dalla sezione di Verona, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Salvi all’89’ da un lato, Pilati al 67′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano da casa in questa dodicesima giornata di campionato permettono alla Feralpisalò di toccare quota 22 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre l’Union Clodiense rimane bloccata a 7 punti.

