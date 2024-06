X autorizza ufficialmente i contenuti per adulti/ Elon Musk dice sì video e immagini di se*so

Clamorosa svolta per quanto riguarda il social network X, noto fino a pochi mesi fa come Twitter: Elon Musk, il proprietario di Tesla nonché il numero uno dello stesso spazio sociale, ha aperto ai contenuti per adulti sulla stessa piattaforma. Come riferito da TgCom24.it nella serata di ieri, X ha detto sì alla pubblicazione di materiale vietato ai minori, anche molto esplicito, purchè sia chiaramente indicato il tipo di materiale pubblicato, e che rappresenti il frutto di scelte consensuali.

Fino ad oggi il portale di microblogging, che venne acquistato nel 2022 da Elon Musk, non aveva mai vietato video e foto sia erotiche quanto pornografiche, ma nel contempo non aveva mai ufficialmente autorizzato queste pubblicazioni. Da qualche ora a questa parte è giunta quindi una regolarizzazione ufficiale, ma ci saranno delle limitazioni. Non sarà infatti possibile pubblicare immagini di ses*o violento e ci saranno inoltre delle avvertenze per i minori.

X AUTORIZZA UFFICIALMENTE I CONTENUTI PER ADULTI: “CREDIAMO NELL’AUTONOMIA…”

“Crediamo nell’autonomia degli adulti di interagire e diffondere contenuti che riflettono i loro desideri e le loro esperienze anche in materia di sesso. Pensiamo che possono creare, diffondere e visionare contenuti a carattere sessuale prodotti e distribuiti in modo consensuale”, ha fatto sapere X.com attraverso un aggiornamento delle regole con tanto di titolo decisamente chiaro “Contenuti Adulti”.

Questo nuovo tipo di “permesso” ha come obiettivo la tutela dei minori, e precisamente mira a “impedire che questi contenuti siano visibili da bambini o anche da utenti adulti che non desiderano esservi esposti”. Già nel 2019, prima dell’arrivo a capo dell’allora Twitter dell’ex uomo più ricco al mondo, si era già affrontato l’argomento, annunciando il divieto di pubblicare delle immagini che includono “una condotta sessuale violenta”. Da ora in avanti vengono invece consentiti dei contenuti espliciti come immagini o video “che mettono in scena adulti nudi o atti sessuali di natura pornografica o che possono suscitare eccitazione sessuale”.

X AUTORIZZA UFFICIALMENTE I CONTENUTI PER ADULTI: “OK NUDITÀ INTEGRALI O PARZIALI”

Viene quindi detto sì a “rappresentazioni di nudità integrali o parziali, tra cui immagini ravvicinate di genitali, fondoschiena o seni” e “atti sessuali espliciti, impliciti o simulati”. Si tratta di un regolamento che tra l’altro si applica anche a quei contenuti “fake” generati dall’intelligenza artificiale, ma anche all’animazione e alle hentai, genere quest’ultimo molto popolare in Giappone e che ha come tema spesso e volentieri le fantasie sessuali.

Come sottolineato da TgCom24.it, si tratta di una mossa che va in controtendenza rispetto alla strategia messa in atto da altri social network rivali in questi ultimi anni come ad esempio Facebook, Instagram e Snapchat che impongono invece dei divieti e dei controlli molto rigidi per quanto riguarda materiale ses*uale esplicito. Da segnalare che Elon Musk, appena ha acquistato Twitter, ha sempre indicato che la piattaforma sarebbe diventata libera per ogni tipo di espressione, e queste ultime novità vanno decisamente in tale direzione.











