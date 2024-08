Il web è pazzo per Yusuf Dikec, diventato in pochissime ore un vero e proprio idolo per tantissime persone in giro per il mondo. Il suo merito? Aver vinto una medaglia d’argento alle Olimpiadi, ma non soltanto. Facciamo un passo indietro: il tiratore ha regalato alla sua Turchia la prima medaglia di sempre nel tiro a segno, insieme alla connazionale Sevval Ilayda Tarhan, vincendo per la specialità della pistola ad aria 10m a squadre miste. A far impazzire tutti, però, non è stata l’impresa sportiva in sé (che di per sé non è niente male) ma proprio l’immagine stessa dell’atleta, che è sembrato molto rilassato e per nulla preoccupato da ciò che stava per fare con in mano una pistola.

I tiratori, infatti, solitamente si presentano davanti al bersaglio per sparare con la pistola muniti di cuffie per isolarsi dall’ambiente esterno e con occhiali tecnologici in grado di migliorare la visuale dell’atleta e di conseguenza anche la mira. Yusuf Dikec, al contrario dei colleghi, si è presentato al tiro solamente con la propria uniforme, senza dispositivi tecnologici vari: indossava infatti solamente i suoi occhiali da vista e nessun altro strumento. Dunque, niente cuffie né occhiali in grado di migliorare la mira e addirittura una mano in tasca, come se fosse realmente rilassato e per nulla teso, o ancora come se stesse per compiere l’azione più naturale del mondo.

Yusuf Dikec, web impazzito: “Mancava solo la birretta”

Yusuf Dikec, che il web ha idolatrato per tutta la giornata dopo la medaglia d’argento conquistata alle Olimpiadi di Parigi, ha ricevuto anche i complimenti di Elon Musk sotto un post a lui dedicato. I social, inoltre, sono impazziti, con commenti ironici come “mancava solo una barretta in mano” o anche “stava andando a fare la spesa e poi si è ricordato della finale olimpica”. Nonostante l’estrema semplicità dell’atleta turco, gli esperti hanno sottolineato che la mano in tasca faccia parte delle tecniche per trovare il giusto bilanciamento mentre per quanto riguarda le cuffie insonorizzate non indossate, il 51enne avrebbe portato degli auricolari interni.

