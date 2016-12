SCUOLA/ Senza profondità e bellezza non c'è "saper fare" che tenga

Quale futuro per la scuola? L'interrogativo è motivo di ricerca e riflessione da parte di grandi istituzioni (Ocse, Unione Europea, Unesco, Banca Mondiale) e di semplici studiosi. La scuola nata nel XIX secolo non sembra più in grado di rispondere in modo adeguato ai cambiamenti che, specialmente negli ultimi 20-30 anni, hanno disegnato nuovi confini e inedite prospettive per la vita sociale, quella economica e le relazioni stesse tra le persone. Da occasione di mobilità sociale e di socializzazione politica (com'era ancora fino agli anni 80-90) la scuola è via via scivolata, d'un lato, verso la convinzione che il sapere sia utile solo se è applicato e, dall'altro, verso l'indebolimento della sua rilevanza sociale (cresce purtroppo la convinzione che la scuola "non serva").

Questi e altri interrogativi affollano il volume curato da Giorgio Vittadini Far crescere la persona. La scuola di fronte al mondo che cambia (Fondazione per la Sussidiarietà-Itaca, pp. 183) nel quale studiosi e persone di scuola si chiedono quali possano essere il ruolo e la funzione della scuola nell'era della supervisione economica sui sistemi d'istruzione e della comunicazione totale.

Il focus intorno a cui ruotano i saggi è costituito da una questione tanto semplice quanto decisiva — un vero e proprio bivio epocale — segnalato da Onorato Grassi nel saggio introduttivo. Il bivio cui ci troviamo di fronte può essere così descritto: la scuola ha un compito asetticamente cognitivo — introdurre mediante le competenze alla vita sociale e produttiva — e il sapere va ricondotto nella categoria dell'utilità, oppure essa è primariamente chiamata a concorrere all'introduzione degli allievi a "scoprire la realtà, il suo senso" e a promuoverne "la crescita dell'autocoscienza", ponendo in tal modo le condizioni anche per un attivo inserimento nella comunità sociale e nell'impresa produttiva?

Detto in altro modo: vengono prima le competenze e cioè il "saper fare" oppure sussiste un irriducibile diritto educativo delle persone a vivere secondo ragione (cioè dotate di capacità critica), a crescere nella libertà e a contemplare la bellezza? Il funzionalismo tecnoscolastico del nostro tempo non ha dubbi: nell'orizzonte pubblico deve prevalere il criterio dell'utilità.

Gli autori del volume hanno un'idea diversa anche se non pensano all'educazione, beninteso, come a una sorta di attività propria dell'otium contrapposta al negotium. Ma ritengono sia inappropriato (oltre che inefficiente) rinunciare a partire dai bisogni della persona. Attraverso una riflessione svolta su diversi piani — le qualità richieste ai lavoratori dalla cosiddetta "quarta rivoluzione industriale"; l'esame delle caratteristiche del capitale umano alla luce delle più recenti ricerche; le indicazioni di Heckman sul character — gli apporti di Paola Garrone, Giuseppe Folloni, Giorgio Vittadini, Tommaso Agasisti e Piergiacomo Sibiano giungono a una prima e sostanziale acquisizione.