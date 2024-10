La morte di Maria Campai, uccisa da un 17enne di Viadana, in provincia di Mantova, ha sconvolto il paese intero e non soltanto. Il ragazzo era visto da tutti come tranquillo, ben educato, forse un po’ schivo ma comunque non problematico. A Mattino 5, un compagno di classe del 17enne, racconta: “Era un ragazzo tranquillo, in classe era educato. Lui non parlava del suo fisico ma parlava di palestra, noi facevamo domande perché fa palestra da qualche anno e aveva cambiato fisico. Prima era molto più magro. Forse era troppo escluso, timido, riservato… Forse era un po’ fuori, da quello che vedevo in classe. Ad esempio non lo vedevo mai in giro a Viadana, mai con ragazze o amici, solo in classe. Ma non mi sarei mai aspettato che potesse fare una cosa del genere, è strano”. Il giovane, dunque, non era particolarmente integrato nella società e forse proprio per questo nessuno si è accorto del suo disagio, che lo ha portato a compiere il terribile gesto di togliere la vita ad un’altra persona.

“Il 17enne che ha ucciso Maria Campai era tranquillo”

A Mattino 5, oltre al compagno di classe del 17enne che ha ucciso Maria Campai, ha parlato anche Duilio, un giardiniere della zona che viveva nello stesso condominio del giovane: “C’erano i bidoni coricati e la rete piegata. Inoltre si sentivano odori strani, come se ci fosse un animale morto. Abbiamo visto, in quei giorni, un’auto sconosciuta che girava qui intorno e pensavamo che fossero dei ladri ma in realtà era la sorella di Maria Campai. Il ragazzo è buono, educato, ha sempre salutato tutti, conosco la famiglia e non pensavamo che sarebbe potuta succedere questa cosa. Ci dispiace tanto per l’accaduto”.

Il signor Duilio, ancora, ha aggiunto: “Non pensavamo minimamente che potesse accadere questo, questo ragazzo è molto buono, non avremmo mai immaginato questo delitto. È inimmaginabile, ci dispiace tanto per la famiglia del ragazzo. Alla famiglia della donna mando un pensiero con le mie condoglianze”.