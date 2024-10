Storie Italiane apre stamane con il caso di Maria Campai, la 42enne molto probabilmente uccisa da un giovane 17enne, conosciuto online. Il programma di Rai Uno ha intervistato il titolare della palestra dove il ragazzo si allenava spesso e volentieri, lui che era un grande appassionato di arti marziali, a cominciare dalle MMA. “In palestra era trasparente, educatissimo – racconta appunto l’uomo rivolgendosi alle telecamere di Rai Uno – si allenava pacificamente, non parlava quasi con nessuno, era ossessionato? Non pi di altri ragazzi, niente di strano assolutamente”.

“Non l’abbiamo mai visto con nessuno, con nessuna ragazza, era un tipo solitario. In palestra ha fatto amicizia, si, parlava con qualcuno sicuramente, fra un esercizio e l’altro, cosa che fa chiunque. Io lo vedevo qui, ci ho parlato diverse volte assieme, non mi è mai risultato nulla di strano”. E’ quasi certo che il 17enne, dopo aver ucciso Maria Campai, si sarebbe recato in palestra: “Lui è venuto ad allenarsi qui nei giorni scorsi, non ci giurerei ma l’ho visto lunedì o martedì’ ed era normalissimo, non abbiamo visto nulla di strano, lo avremmo notato”.

OMICIDIO MARIA CAMPAI, IL TITOLARE DELLA PALESTRA: “SE AVESSIMO AVUTO IL SOSPETTO…”

Quindi ha concluso: “La palestra anche se molto frequentata è ben presidiata e certi atteggiamenti li avremmo notati, io son rimasto scioccato quando l’ho saputo, non ho veramente parole, terribile”. Una vicenda che come al solito lascia basiti visto che nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere da un ragazzo all’apparenza tranquillo. Nel frattempo il giovane resta in carcere visto che il giudice ha deciso di confermare appunto gli arresti per il 17enne di Mantova, tenendo conto del rischio che lo stesso possa eventualmente scappare o magari commettere qualche altro illecito.

A far scandalizzare stamane a Storie Italiane, Eleonora Daniele, la conduttrice dello show, il fatto che il ragazzo che avrebbe ucciso Maria Campai si “pubblicizzava” sui social paragonandosi a Brian Moser, che altri non è se non un personaggio immaginario protagonista della serie tv Dexter, e che è il killer delle prostitute. In uno scatto pubblicato sulla sua pagina Instagram si vede infatti il ragazzo mentre si fotografa a petto nudo, con tanto di didascalia appunto “Brian Moser”.

OMICIDIO MARIA CAMPAI, IL VICINO DI CASA: “UNA FAMIGLIA SPLENDIDA”

Nel corso dell’interrogatorio lo stesso 17enne ha fatto sapere di aver ucciso a mani nude la donna, e che il tutto sarebbe durato solamente pochi secondi, di conseguenza lo stesso ragazzo ha semplicemente voluto mettere in pratica le mosse che ha visto in video, probabilmente in tv, e nelle serie tv, uccidendo davvero la povera 42enne Maria Campai.

“Il ragazzo più tranquillo che abita qui, educato, ha sempre salutato, tranquillissimo, non potevamo affatto avere sospetto su questa persona, soprattutto su un giovane di 17 anni”, ha aggiunto il vicino di casa a Storie Italiane, sconvolto. “Fino a che non ci sarà la sentenza definitiva non ci crediamo ancora da tanto che era buono questo ragazzo e il suo comportamento, tranquillissimo. La famiglia uguale, tutte persone stupende. Era un ragazzo un po’ chiuso, solitario, molto tranquillo, adorabile, non posso dire altro ma è la nostra verità, di tutta la palazzina e anche dei dintorni: lui andava in palestra e andava a scuola… una cosa assurda, incredibile”.