Le agevolazioni sulla prima casa vengono ugualmente perse anche se l’immobile viene venduto entro i 5 anni e la nuova abitazione viene acquisita tramite usufrutto entro i termini previsti dalla Legge (ovvero un anno rispetto alla vendita anticipata del primo immobile).

Ad aver dato la conferma è stata l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 192/E risalente al 4 ottobre 2024 in cui chiarisce i principi e i casi secondo cui decadono i benefici. Vediamo di seguito quali sono le disposizioni a cui si fa riferimento nella circolare.

Agevolazioni sulla prima casa e usufrutto: che succede?

Le agevolazioni sulla prima casa possono andar perse anche nel caso di un nuovo diritto di usufrutto verso un nuovo immobile. É il caso della recente circolare dell’Agenzia delle Entrate che risponde all’interpello di un contribuente. Il contribuente in questione aveva venduto la prima casa (con le agevolazioni previste) entro i cinque anni, ed entro l’anno dall’atto intendeva acquisire l’usufrutto sul nuovo immobile. La sua domanda era: “In questo modo è possibile mantenere le agevolazioni“? L’Agenzia delle Entrate ha risposto in modo chiaro e preciso che non è possibile soddisfare la sua richiesta, in quanto la sola acquisizione di un immobile con dei diritti reali limitati (come l’usufrutto) non consente il mantenimento dei benefici.

La piena proprietà è indispensabile

Per mantenere i benefici sulla prima casa venduta entro i cinque anni, è indispensabile godere del diritto di piena proprietà (che non è previsto con il diritto all’usufrutto). In alternativa, il proprietario dell’immobile sarà costretto a versare le imposte non pagate originariamente.

Oltre all’eventuale perdita dei benefici scattano le multe previste dalla normativa vigente: