Akash Cetorelli è il figlio di Naike Rivelli, l’attrice conosciuta dal grande pubblico per essere la figlia di Ornella Muti. All’età di vent’anni è diventata mamma per la prima volta del piccolo Akash nato dall’amore e dal matrimonio con il marito Christian Cetorelli. La nascita di un figlio ti cambia la vita e lo sa bene anche Naike che ha scelto di chiamarlo Akash, un termine hindi che significa “cielo” perchè quando è nato l’ha definito un dono. Il ragazzo ha quasi 30 anni, ma da tempo non vive più in Italia visto che si è trasferito negli Stati Uniti d’America dove studia e lavora e tra le sue più grandi passione c’è il mondo del cinema.

Ma chi è Akash? Le poche informazioni che abbiamo sul figlio di Naike Rivelli sono arrivate proprio dalla mamma che su Instagram ha pubblicato una foto in compagnia del ragazzo scrivendo: “vi presento mio figlio Akash. Akash vuol dire cielo in Indiano Akash ha 26 anni e mi ha dato il permesso di pubblicare questa foto sui social. È un giovane molto privato che non ama farsi vedere, ma ha fatto qualche eccezione per me”.

Il rapporto tra Naike Rivelli e il figlio Akash Cetorelli

Akash Cetorelli e la mamma Naike Rivelli hanno un bellissimo rapporto come ha confermato anche la figlia di Ornella Muti. “Ho la fortuna di avere un rapporto molto bello, molto stretto” – ha detto l’attrice che è molto legata al figlio che oggi vive in California. Una scelta di vita importante quella del ragazzo che, oltre ad inseguire il sogno di far cinema, ha preferito tenersi il più lontano possibile dal mondo della televisione e del gossip essendo molto riservato.

Con la nascita del figlio Naike è riuscita a perdonare anche la madre Ornella Muti che è stata spesso assente durante la sua infanzia ed adolescenza per motivi di lavoro. Una volta diventata madre, Naike ha compreso quanto un genitore debba darsi da fare per mandare avanti la famiglia pensando prima di tutto proprio ai figli!

