Alessandra Viero abbassamento di voce a Quarto Grado

Non è passato inosservato l’abbassamento di voce di Alessandra Viero appena ha preso la parola a Quarto Grado. A dare una spiegazione in merito è stato Gianluigi Nuzzi proprio in apertura di puntata. “Ha un po’ di influenza, ma combatte e ha la passione di darvi le notizie insieme alla famiglia di Quarto Grado“, ha dichiarato il conduttore.

Nel frattempo, sui social sono circolati tanti commenti su Alessandra Viero afona, tra chi ha espresso la sua preoccupazione per le sue condizioni e chi, invece, ha apprezzato comunque il suo tono di voce.

Come sta Alessandra Viero? Le reazioni social

“La Viero è sofferente. Mandatela a casa“, ha scritto un utente su X. Non mancano tweet ironici, come: “La Viero stasera come il Baffo dopo le televendite“. A proposito di messaggi preoccupati: “Oh mamma mia, che ha passato la Viero?“. E poi c’è chi ha mostrato appunto apprezzamento per il tono di voce di Alessandra Viero, nonostante le difficoltà mostrate in questa puntata di Quarto Grado: “La voce della Viero stasera mi piace tantissimo“.

Ma alla fine c’è solo l’influenza dietro a questo abbassamento di voce per la “spalla” di Gianluigi Nuzzi, che infatti ha preso parte alla puntata come al solito, raccontando le notizie di cronaca nera che appassionano i telespettatori. L’augurio che possiamo esprimere è di ritrovare presto la sua voce a pieno e di riprendersi al meglio dopo questo stato influenzale che comunque non l’ha fermata.