Alfonso Signorini contro Shaila Gatta per le parole durissime avute contro Helena Prestes al Grande Fratello 2024

I toni e le parole usati da Shaila Gatta contro Helena Prestes nella lite che le due hanno avuto in settimana nella Casa del Grande Fratello 2024 sono stati non solo sottolineati in diretta da Alfonso Signorini, ma da lui fortemente criticati. “Hai detto delle cose in una forma talmente violenta che è inaccettabile.” ha esordito Signorini in diretta contro Shaila Gatta.

Per il conduttore, vedere immagini simili in TV, per di più da una donna contro un’altra donna, è orribile: “Vedere una donna che si scaglia così contro un’altra donna fa sempre un’impressione terrificante. Non puoi far sentire un’altra persona una nullità, perché quella è malvagità. Le parolacce certo disturbano ma i contenuti sono terribili!” ha dichiarato Signorini.

Signorini attacca anche Giglio: “Roba terribile quella che hai detto su Helena!”

Ma Shaila non è l’unica ad esser finita nel mirino di Alfonso Signorini. Il conduttore ha infatti sgridato anche Giglio che se la rideva durante il durissimo sfogo di Shaila contro Helena. “Voglio ricordarti che tu hai detto ‘Io lei la chiudo nella sauna e la faccio esplodere’, è una roba terribile quella!” sono state le parole di Signorini nei confronti di Giglio, che si è però giustificato, dichiarando che la frase detta non aveva l’accezione violenta intesa, ma nasceva in una discussione in cui si parlava di una bomba (Helena) che poteva esplodere.