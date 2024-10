Torna l’allerta meteo sull’Italia a causa di una nuova perturbazione che proprio in queste ore è arrivata sulla nostra penisola. E così per la giornata di oggi, giovedì 3 ottobre, il bollettino della protezione civile ha segnalato un’allerta meteo di colore arancione sulle regioni Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Umbria e Marche, con il maltempo che toccherà tutto il centro nord ma in particolare tutto il versante Adriatico.

L’allerta meteo sarà inoltre gialla per 13 regioni, con un peggioramento diffuso delle condizioni meteorologiche che si sta già facendo sentire proprio in queste prime ore del giorno. Sono previste piogge con carattere temporalesco in quasi tutte le regioni settentrionali e centrali, e con il passare delle ore il maltempo si sposterà verso le regioni del sud. Previsto anche forte vento, nella seconda parte della giornata, soprattutto sull’alto Adriatico ma anche sull’Appennino e in Sardegna, e ciò farà calare bruscamente le temperature.

ALLERTA METEO: SCUOLE CHIUSE IN NUMEROSE PROVINCE

Alla luce di questi avvisi di allerta meteo, diversi comuni hanno già deciso di proclamare la chiusura delle scuole di ogni ordine e di ogni grado, soprattutto in Toscana, Marche e Umbria, tre fra le regioni “arancioni” appunto. Fra le province interessate dalla chiusura si segnalano in particolare, Pisa, Grosseto e Livorno (compresa la città), ma anche Ancona, Jesi, Fano, Senigallia, quindi Terni (in Umbria),

Per quanto riguarda l’allerta gialla, invece, le 13 regioni coinvolte saranno alcune zone di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo, ma anche tutto il Lazio, quindi la Campania, il Molise, la Puglia, e infine alcuni settore di Sardegna e Basilicata. In queste regioni, soprattutto quelle dove l’allerta meteo è arancione, si raccomanda quindi la massima prudenza e di restare in casa se possibile, ricordando che, come ci ripetono gli esperti, dall’arancione si può rapidamente passare al rosso, con il rischio quindi che la situazione peggiori ulteriormente.

ALLERTA METEO: LE PREVISIONI PREVISTE PER LA GIORNATA DI OGGI 4 OTTOBRE

Ma quali saranno quindi le previsioni meteo che dobbiamo aspettarci in queste ore? Il clima sarà tipicamente autunnale e sarà tutta colpa di un vortice ciclonico che porterà appunto tanta pioggia sull’Italia e anche la neve a quote montane, con le temperature che nel contempo scenderanno ulteriormente. Quella di oggi, giovedì 4 ottobre, sarà la giornata più critica dal punto di vista delle condizioni meteo, visto che la pioggia è già iniziata dal mattino su Liguria, Toscana, Umbria e Lazio (compresa la capitale Roma), ma anche la Lombardia, anche se non il nord sarà in parte “schivato” dal ciclone atlantico.

Al Sud, invece, spazio al sole nelle prime ore della giornata, poi nel pomeriggio il maltempo si farà sentire ancora di più, soprattutto nella zona Adriatica, quindi Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolare lungo le coste, dove saranno possibili dei forti temporali, che proseguiranno anche in Toscana, Umbria, Marche e Lazio, e dove non si escludono dei disagi in quel di Roma, già falcidiata negli scorsi giorni da degli acquazzoni. Peggioramento infine anche al Sud in particolare in Campania.