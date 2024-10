Si è quasi completamente definita la mappa delle scuole chiuse domani – ovviamente lunedì 21 ottobre 2024 – a causa del maltempo che rischia di mettere nuovamente in ginocchio sia buona parte della già martoriata Emilia-Romagna, sia (questa una novità dell’attuale fase meteorologica) della Calabria poco abituata a fenomeni estremi: proprio su queste regioni – non a caso – si trovano la maggior parte delle scuole chiuse domani con ordinanze che si sono susseguite rapidamente nel pomeriggio di domenica e che non possiamo completamente escludere che verranno ulteriormente estese nella nottata o (addirittura) nella prima mattina di domani.

SCUOLE CHIUSE DOMANI 21 OTTOBRE 2024 EMILIA-ROMAGNA/ Stop lezioni a Bologna e Budrio, verifiche a San Lazzaro

Partendo dalle novità, prima di arrivare alle scuole chiuse domani è interessante soffermarci un attimo sui comuni che – coerentemente con le previsioni meteo – hanno deciso di tenere aperte porte, portoni e cancellate degli istituti: l’ultima città ad essersi unita a questo elenco è quella di Modena che attorno alle 17 ha confermato l’agibilità di tutti i plessi scolastici e completato alle operazioni di asciugatura degli allagamenti; similmente anche a Ravenna le scuole saranno aperte (dopo la chiusura disposta, invece, per la giornata di sabato) e nell’elenco non mancano neppure il comune di Medicina, quello di San Lazzaro di Savena e quello di Casalecchio.

SCUOLA, IL SUICIDIO DI RICCARDO/ “Il nostro grido è insopportabile senza qualcuno che ci ascolti”

Tutto l’elenco delle scuole chiuse domani: le ordinanze comunali e le eccezioni all’elenco delle aperture

Leggermente più lunga – invece – la lista delle città e dei comuni in cui si è deciso di tenere le scuole chiuse domani a partire da Budrio dove si valuterà (ad allerta meteo superata) l’agibilità degli edifici lasciando una giornata in più di riposo a studenti e docenti, così come anche Bologna si è accodata poco dopo – forte anche della conferma del decesso di un 22enne a causa del maltempo – precisando peraltro che non è ancora possibile stimare i danni causati dagli allagamenti, seguita rapidamente da Pianoro.

SCUOLA/ Le competenze che servono ai prof per cambiare passo su Stem, divari e dispersione

In merito a Pianoro è importante precisare che saranno tutte le scuole chiuse domani, con l’eccezione del plesso ‘Salvo D’Acquisto‘ che rimarrà chiuso per un’intera settimana, fino al 25 ottobre; mentre tra i comuni minori emiliani le chiusure sono state disposte anche a Loiano, oltre che per i soli istituti territoriali – l’Ite Salvemini, il Da Vinci e l’Ipsar Veronelli – di Casalecchio, le secondarie (ma non i gradi inferiori) di San Lazzaro di Savena e tutte le scuole di Rovereto, Bastiglia e Bomporto nel modenese.

Infine – come anticipavamo già all’inizio dell’articolo – si uniscono al lungo elenco delle scuole chiuse domani a causa del maltempo anche gli istituti di ogni ordine e grado dei comuni di Catanzaro (dove quanto meno l’allerta meteo arancione è stata revocata) e si Sellia Marina.