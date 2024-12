CRISTIAN GUALDI E LUCA PERAZZINI TROVATI MORTI

I corpi senza vita dei due alpinisti scomparsi sul Gran Sasso sono stati individuati e recuperati. Cristian Gualdi e Luca Perazzini erano caduto in un canalone durante una escursione al Corno Grande nella giornata di domenica 22 dicembre, quindi sono scattati i soccorsi, ostacolati e temporaneamente interrotti a causa del maltempo. Le due salme sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale di Teramo e ora sono a disposizione della magistratura. Il tragico epilogo è arrivato nella mattinata di oggi, quando il sorvolo aereo è ripartito per il miglioramento delle condizioni meteorologiche, inoltre si sono attivate anche le squadre da terra.

Prima di annunciare la notizia del ritrovamento dei due corpi, i soccorritori hanno avvertito prima le famiglie. I due alpinisti erano a 50 metri l’uno dall’altro, nello stesso posto dove era partito l’allarme da parte di uno dei due. I parenti delle vittime hanno ringraziato i soccorritori per il lavoro svolto, mentre Daniele Perilli, a capo del Soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo, ha espresso tristezza per l’epilogo di questa vicenda, “una sconfitta“.

ALPINISTI GRAN SASSO, DECISIVO L’USO DEL SONAR RECCO

Dopo la ricognizione cadaverica, disposta dalla procura, non si esclude che si proceda poi con l’autopsia. Per quanto riguarda le operazioni di soccorso dei due alpinisti, la svolta è arrivata ieri, quando i soccorritori sono riusciti a circoscrivere un’area a 150 metri dall’ultima telefonata di uno dei due escursionisti. Stando a quanto trapelato, e riportato dall’Agi, uno dei due è stato trovato subito dai soccorritori, mentre l’altro è stato individuato da un cane dell’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Altri dettagli sono stati forniti da Fanpage, secondo cui dopo cinque giorni, le condizioni meteo favorevoli hanno consentito il sorvolo dell’area con il dispositivo Sonar Recco, che si è rivelato decisivo per il ritrovamento, ma purtroppo era già tardi per trovarli vivi. “Abbiamo fatto di tutto per cercare di risolvere il problema in maniera positiva, purtroppo non è stato possibile“, ha dichiarato Perilli.