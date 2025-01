Pamela Petrarolo e Luca Calvani, pace al Grande Fratello dopo la furiosa lite

Dopo le nomination della scorsa puntata del Grande Fratello, il rapporto di amicizia tra Pamela Petrarolo e Luca Calvani negli ultimi giorni ha scricchiolato e non poco. L’ex Non è la Rai si è infuriata per la nomination ricevuta dall’attore, dicendosi delusa dal suo comportamento e sentendosi profondamente tradita da colui che riteneva essere un amico nella Casa. I due coinquilini hanno avuto anche un duro litigio, mentre questa sera in puntata i rapporti si sono fatti più distesi ed entrambi ci hanno quasi “scherzato su”.

“È chiaro che la mia reazione è dovuta a una nomination che non mi aspetto per il rapporto che ho con lui“, commenta Pamela dopo la clip che ha ripercorso i loro dissapori. L’attore sdrammatizza l’accaduto, segno che la riconciliazione è ormai cosa fatta, e si rivolge alla showgirl ironico: “Io voglio litigare con te tutti i giorni, perché a me questa cosa piace un sacco! Sei fantastica, questo secondo me è bello: si vede che ci vogliamo bene anche se ci siamo scornati“.

Amanda Lecciso contro Pamela Petrarolo: “È uscita fuori, era ora!“

Dunque è ritornato il sereno nel rapporto tra Pamela Petrarolo e Luca Calvani al Grande Fratello 2024, discorso opposto invece per gli attriti che continuano a separare l’ex Non è la Rai e Amanda Lecciso. Quest’ultima, nella clip, è stata accusata dalla coinquilina di essere senza personalità e di essersi avvicinata a Luca soltanto nell’ultimo periodo, domandandosi anche per quale motivo sia ancora nella Casa.

La risposta di Amanda non si è però fatta attendere: “Qualcosa di buono ci sarà. Pamela non ha mai avuto il coraggio di dire queste cose, è servita una nomination per scatenare qualcosa: questa è la verità. Quindi ben venga, è uscita fuori, era ora“. La Lecciso ritiene dunque che la showgirl, dopo la nomination ricevuta da Luca con conseguente lite, abbia mostrato la sua reale personalità e finalmente abbia trovato il coraggio di dire anche a lei cosa pensa. La Petrarolo però si difende dalle accuse: “Veramente io te le ho sempre dette tutte“.

