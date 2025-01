Amici 24, in due rischiano di essere eliminati: Chiara s’infuria

Cresce la tensione nella casetta di Amici 24, nelle scorse ore durante il daytime, i vari allievi impegnati nella trasmissione si sono ritrovati a fare i conti con delle brutte notizie da parte dei professori, dopo che è arrivato il verdetto riguardante i cantai che si sono piazzati ultimi per i vari prof. I cantanti nella posizione più bassa sono stati Chiamamifaro allieva di Rudy Zerbi, Luk3 della squadra di Lorella Cuccarini e Trigno per Anna Pettinelli. Inoltre per quanto concerne i ballerini, sono risultati ultimi Chiara per Alessandra Celentano e Dandy nella squadra di Deborah Lettieri. Quindi i cinque meno votati si sono esibiti con un loro cavallo di battaglia durante la puntata, nella speranza di guadagnare qualche punto.

Dopo il giro di votazioni ad Amici 24 i due concorrenti più votati sono risultati Chiara e Luk3, con la ballerina che sembra rischiare ancora di più il posto nella Casetta rispetto al compagno nel talent di Maria De Filippi.

Amici 24, Chiara perde le staffe: lo sfogo durissimo

Dopo l’esito delle votazioni, la ballerina Chiara, annusando l’aria di difficoltà, si è sfogata duramente e ha affidato le sue sensazioni ad Alessia: “Io non mi sento di essere l’ultima nella categoria di ballo, anche se guardiamo le classifiche della puntata, io non sono mai arrivata ultima, una volta solo perché hanno dato un punto in più a chi era arrivato ultimo” ha tuonato la ballerina che non ci sta e si è così lamentata.

In conclusione di sfogo, Chiara ha ammesso di non meritare l’eliminazione dal talent di Canale Cinque e per questo si è detta arrabbiata per l’esito maturato fino a questo momento. “Io penso che la realtà dei fatti sia un’altra” ha ammesso la concorrente di Amici rimasta spiazzata dall’esito e dalle decisioni dei professori, finiti nel mirino.