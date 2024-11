Dagli Stati Uniti d’America all’Italia nel segno della sua voce immensa: Amii Stewart, ospite oggi di Caterina Balivo a La Volta Buona, si è raccontata tra momenti di vita e tappe professionali. La cantante è partita dalla scelta estetica di rasare i capelli e aggiungere un meraviglioso tatuaggio; una decisione che si ricollega ad un motivo decisamente profondo. “Un cambiamento radicale, sono tornata ad essere me stessa. Perchè? Durante la pandemia, ero stanca di trucco e parrucco che noi donne dobbiamo per forza mostrare per dare un’immagine precisa, non possiamo invecchiare… Ne ho parlato con mio marito che ha subito approvato; se io sono felice, lui è ancora più felice”.

Le parole di Amii Stewart dedicate al marito Pietro Cappa trasudano dolcezza e amore: “L’ho conosciuto nell’85 e ci siamo sposati nel ‘94… La libertà è la cosa più bella che c’è, anche se sei sposata non vuol dire che non sei libera di avere i tuoi pensieri e stare bene con te stessa. Se la persona al tuo fianco ti ama davvero gioisce delle tue scelte. Ho conosciuto mio marito a Roma”.

Amii Stewart, ‘irruzione’ di Guillermo Mariotto a La Volta Buona: “Ti aspetto per abbracciarti…”

Colta di sorpresa anche Caterina Balivo a La Volta Buona quando improvvisamente arriva in studio Guillermo Mariotto per salutare proprio Amii Stewart, sua grande amica. “L’ho vista in tv e sono corso… Ti aspetto fuori, così possiamo abbracciarci come facciamo da sempre”. Dopo il breve siparietto con il giudice di Ballando con le stelle 2024, la cantante ha ricordato il meraviglioso sodalizio con Ennio Morricone: “Lui ha sentito quello che io potevo fare e io non avevo idea di essere in grado di fare quella musica. Cantai con lui ‘Segreto del Sahara’, dire che ero emozionata sarebbe poco; mi manca davvero molto…”.