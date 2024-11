Pietro Cappa, chi è il marito di Amii Stewart: il matrimonio negli anni ’90

Ci sarà anche Amii Stewart tra gli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con Caterina Balivo alla conduzione. La cantante, icona della musica internazionale, ottenne il grande successo nel 1979 con la cover di Knock on Wood che raggiunse le vette delle classifiche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, per poi trasferirsi in Italia negli anni ’80 e concentrare nel nostro Paese la maggior parte della propria attività artistica.

Inoltre, al suo fianco da tantissimi anni, c’è l’uomo che ha conquistato il suo cuore, il marito Pietro Cappa. Di lui non si conoscono molte informazioni, essendo piuttosto riservato e al riparo dal riflettori dello spettacolo; la sua attività professionale è però nota, essendo non solo un imprenditore italiano ma anche manager della cantante.

Amii Stewart e il marito Pietro Cappa: “Sono stata veramente fortunata“

Amii Stewart e il marito Pietro Cappa si sono conosciuti tantissimi anni fa e sono convolati a nozze nel 1994, celebrando quest’anno il loro 30° anniversario di matrimonio. La coppia non ha figli e ha costruito una vita serena, lontana dai riflettori del gossip e dedicata interamente alla musica e alla loro famiglia. In un’intervista a Dai noi… a ruota libera rilasciata nel dicembre 2022, la cantante aveva speso parole d’oro per il suo uomo: “Mio marito è meraviglioso, paziente, sensibile e generoso. Lui è la mia mano sinistra. Quando l’ho conosciuto, sono stata veramente fortunata”.

Dopo una lunga convivenza a Roma, la coppia decise di trasferirsi in Sardegna, dove tutt’ora vivono: “Avevamo questa casa da vent’anni ma prima ci andavamo poco, poi abbiamo deciso di restarci più a lungo. Era sei mesi prima della pandemia. Sono stati due anni terribili per il mondo, ma belli per noi”.