Anticipazioni Endless Love, puntata del 3 luglio 2024/ Nihan prepara una trappola contro Emir e Zeynep

Anticipazioni Endless Love, puntata del 3 luglio 2024: Nihan incastra Emir e Zeynep con una trappola

Il tormentato amore tra Kemal e Nihan continua ad appassionare il pubblico di Canale5 e dalle anticipazioni sulla nuove puntate di Endless Love si scopre che al centro delle trame ci sarà il rapporto tra Nihan ed il marito Emir. La giovane inizierà a nutrire dei sospetti riguardanti il rapporto tra Zeynep e suo marito e perciò, organizzerà una trappola per cogliere in fallo entrambi e scoprire che cosa nascondono

Nel frattempo dopo le dimissioni di Kemal il giovane si lascerà convincere dal signor Hakki a ritirare le dimissioni, perciò lui e Nihan si troveranno di nuovo a lavorare insieme. Le cose non sono semplici però, perché si tratta di una vecchia iniziativa abbandonata da tempo e Kemal teme che Emir voglia utilizzare il progetto per nascondere eventuali azioni illegali della propria compagnia. Nel frattempo, sempre stando alle anticipazioni su Endless Love, si scopre che Emir comprende che Nihan non è più innamorata di lui.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

precedenti puntate di Endless Love andate in onda su Canale 5, Zeynep è stata protagonista delle trame attraverso i suoi tentativi di intrufolarsi a casa di Emir. La donna viene anche colta di sorpresa da Nihan, ma ad essere più preoccupato di tutti è Kemal: l’ingegnere ha infatti osservato tutta la scena, compreso l’ingresso sconsiderato della sorella a casa del suo nemico, direttamente spiando la camera dal giardino dell’abitazione.

Kemal inoltre è preoccupato per Nihan, secondo l’ingegnere la donna non è tornata a casa con il marito di sua spontanea volontà ma è vittima di un ricatto, così deciderà di seguire ogni loro spostamento. L’appuntamento con le nuove puntate di Endless Love è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 alle 14.45 circa su Canale5. Mentre invece sono state sospese le puntate del weekend e del venerdì sera in seconda serata.











