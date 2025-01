Perché Endless Love non va in onda oggi, 6 gennaio 2025: cos’è trasmesso al suo posto

I tanti fan della dizi turca più amata e seguita del palinsesto di Canale5 dovranno ancora pazientare un po’ perché Endless Love non va in onda oggi, 6 gennaio 2025, la lunga pausa natalizia si protrarrà fino a domani, martedì 7 gennaio 2025 con le puntate inedite. Mediaset ha deciso di preservare il più possibile la soap con protagonista l’amore oscuro e tormentato tra Nihan e Kemal mandando in onda le ultime puntate più avanti. Nel weekend ha trasmesso dei brevi riassunti per fare il punto sulle trame ma le puntate inedite torneranno in onda domani.

Cosa andrà in onda al posto di Endless Love è presto detto: subito dopo la replica di un episodio di Beautiful andrà in onda il film Lasciarsi un giorno a Roma, una commedia sentimentale di e con Edoardo Leo. La trama ruota attorno alla coppia in crisi formata da Zoe e Tommaso ma il loro rapporto prenderà una svolta improvvisa quando l’uomo inizierà a tenere una rubrica di ‘posta del cuore’ per un magazine a cui chiederà consigli su come lasciare il fidanzato proprio Zoe. Inizierà così una lunga corrispondenza tra i due con conseguenze inaspettate e clamorose.

Quando torna in onda Endless Love? Anticipazioni nuove puntate: Nihan divorzia da Emir

Svelato perché non c’è e cosa verrà trasmesso al suo posto non resta che svelare quando torna in onda Endless Love dopo la lunga pausa. Le nuove puntate prenderanno il via a partire da domani, martedì 7 gennaio 2025, sempre a partire dalle 14.10. Il palinsesto della soap turca, tuttavia, subirà degli importanti cambiamenti. Andra in onda dal lunedì al venerdì nella consueta fascia feriale mentre nel weekend verrà trasmessa una maxi puntata dalle 15.20 alle 16.30. Invece, salta l’appuntamento nella prima serata del giovedì di Endless Love, la fascia più importante. In questo modo viene posticipato il gran finale di stagione.

Per quanto riguarda, infine, le anticipazioni Endless Love, nella prossime puntata Nihan sarà ad una svolta. Finalmente otterrà il divorzio da Emir e potrà coronare il suo sogno d’amore con Kemal. Tuttavia la fortuna non starà dalla parte dei due innamorati e per questoil loro matrimonio e la loro gioia saranno messi a dura prova dai perfidi piani di Emir con la complicità della sorella Asu.