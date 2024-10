I tantissimi fan di My Home My Destiny sono curiosi di scoprire cosa succederà nella puntata di venerdì 18 ottobre, le anticipazioni trapelate sul web rivelano tante novità e colpi di scena. L’amatissima dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.40 e tiene sempre incollati moltissimi telespettatori al televisore con le sue vicende, gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ali Riza dispiaciuto per ciò che è accaduto deciderò di prendere dei cioccolatini e dei fiori da portare a casa di Sultan per chiederle scusa e si presenterà con tutta la sua famiglia.

Endless Love anticipazioni, puntata serale di oggi 17 ottobre 2024/ Ayhan finisce in trappola, c’entra Emir

Nei precedenti episodi di My Home My Destiny Nermin ha regalato una borsa molto costosa a Sultan per farla apparire ancora più elegante, un gesto che l’ha resa davvero felice. La sua gioia però non è durata a lungo, infatti ha dovuto fare i conti con la cattiveria di Ozlem. Quest’ultima vedendo la preziosa borsa ha detto allo zio che Sultan ha rubato dei soldi che c’erano in casa, sentendo le infondate accuse della nipote di Ali Riza la donna visibilmente amareggiata è andata via.

Anticipazioni La promessa, puntata 18 ottobre 2024/ Curro ha un attacco di panico a causa di Cruz

My Home My Destiny anticipazioni: Sultan perdona Ali Riza, Baris sempre più vicino a Zeynep

Le anticipazioni di My Home My Destiny rivelano che nella puntata di venerdì 18 ottobre 2024 Ali Riza si renderà presto conto che le cose non sono andate davvero come ha detto la nipote ed è per questo che le chiederà scusa. La donna apprezzerà molto il suo gesto e deciderà di lasciarsi alle spalle la spiacevole vicenda, continuerà infatti a recarsi a casa loro per aiutarli. Nel frattempo aumenterà sempre di più la complicità tra Baris e Zeynep, è ormai palese che il loro legame non sia solo professionale.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 18 ottobre 2024/ Matteo sollevato, Umberto è furioso

Sin dall’inizio il capo della ragazza ha preso a cuore la sua situazione e ha sempre cercato di aiutarla, offrendole la sua vicinanza e il suo supporto nella vicenda con l’ex marito. Baris non potrà fare a meno di pensare a Zeynep e questo lo spingerà ad avvicinarsi sempre di più a lei, smettendo anche di dar peso al fatto che la loro relazione potrebbe diventare pubblica. Nel frattempo la ragazza sta continuando ad aiutare Mehdi all’insaputa del suo capo e della sua famiglia, comportamento che nelle precedenti puntate di My Home My Destiny l’ha portata ad avere un’accesa discussione con Emine.