Dopo la solita pausa del weekend la seconda stagione di My Home My Destiny tornerà ad incuriosire non poco i tantissimi fan che quotidianamente seguono la nota soap opera turca. Va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà. I protagonisti con le loro intriganti vicende lasciano spesso i fan senza parole, colpi di scena e novità non mancano mai.

Anticipazioni Endless Love, puntata 3 febbraio 2025/ Kemal va via per salvarsi, Asu inganna il medico e fugge

Oltre che in televisione gli episodi di My Home My Destiny sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che nella puntata di lunedì 3 febbraio 2025 Savas informerà Baris in merito a ciò che ha scoperto su Tarik dopo che lui gli aveva chiesto di indagare. Verrà fuori che l’ultima azienda per cui ha detto di aver lavorato in realtà non esiste. L’avvocato sarà sempre più sospettoso e attenderà con ansia nuove informazioni sull’uomo.

Squid Game 3 data d'uscita, debutterà nel 2025/ In arrivo gli episodi dell'ultima stagione

My Home My Destiny, anticipazioni 3 febbraio 2025:

Sin dall’inizio Baris è apparso sospettoso nei confronti dei nuovi arrivati, nei precedenti episodi ha anche consigliato alla fidanzata di non fidarsi di Nermin e Tarik. Quest’ultimo nella puntata che andrà in onda lunedì 3 febbraio 2025 continuerà a dare dei consigli a Nermin sul ristorante che sta per aprire. L’uomo continuerà anche a flirtare con lei che non resterà impassibile di fronte al suo fascino.

Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che nell’episodio di lunedì 3 febbraio 2025 in azienda Zeynep e Baris parleranno del loro matrimonio. Lei vorrebbe affrettare i preparativi e anticipare le nozze perché crede che abbiamo aspettato fin troppo, nel frattempo Nesrin li ascolterà di nascosto e apparirà alquanto infastidita. Quando entrerà nel suo ufficiò racconterà a Zeynep che anche lei stava per sposarsi, però poi ci ha ripensato. Intanto, Ali Riza dirà a Sultan che è arrivato il momento di vivere il loro amore liberamente, dovranno quindi parlare con Emine, Baris e Savas.

Un passo dal cielo 8 anticipazioni: chi ha sparato a Vincenzo Nappi? Sospettato Stephen!/ Cosa scopre Manuela