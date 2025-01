I tantissimi fan di My Home My Destiny sono sempre più curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti nelle prossime puntate. La seconda stagione della dizi turca tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e con le sue intriganti vicende cattura sempre l’attenzione di moltissime persone. Queste, infatti, si piazzano davanti al televisore per non perdere alcun dettaglio. Gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, colpi di scena e novità non mancano mai.

Cosa succederà a My Home My Destiny nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 23 gennaio 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni che faranno incuriosire non poco i fan della soap. Queste rivelano che un paparazzo fotograferà Zeynep all’uscita del ristorante. Il fotografo si congratulerà con lei perché è diventata l’amministratore delegato della Lotus Group. Nesrin eviterà di farsi fotografare e si arrabbierà molto con Tarik per essersi messo in posa durante lo scatto.

My Home My Destiny anticipazioni 23 gennaio 2025: Nesrin teme che la foto smascheri lei e Tarik

A causa degli scatti fuori dal ristorante Nesrin dovrà correre subito ai ripari e sarà molto preoccupata. Stando alle anticipazioni di My Home My Destiny nell’episodio di domani dovrà impedire che le foto vengano pubblicate perché lei e Tarik rischierebbero di essere smascherati. È già emerso che i due in realtà non sono fratelli ma amanti e sono approdati nella vita di Zeynep in cerca di vendetta.

Cos’altro succederà nella puntata che andrà in onda giovedì 23 gennaio 2025? Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che Zeynep chiederà a Baris di fermarsi per un caffè e lo ringrazierà perché nonostante tutto è sempre rimasto al suo fianco. La ragazza è certa che la vita le abbia offerto lui come dono. A quel punto lui le dirà di non fidarsi di Tarik e Nesrin e nel frattempo Nermin starà pensando proprio all’uomo.

