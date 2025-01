Cosa succederà nella puntata di My Home My Destiny che andrà in onda domani, mercoledì 29 gennaio 2025? Quotidianamente la dizi turca cattura non poco l’attenzione di moltissimi fan, questi infatti si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio. Le vicende dei protagonisti con le loro interessanti novità non fanno mai annoiare i telespettatori, questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà nei prossimi episodi, disponibili oltre che sul piccolo schermo anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

My Home My Destiny va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50, i colpi di scena non mancano mai e lasciano spesso i fan senza parole. Stando alle anticipazioni trapelate sul web nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 29 gennaio 2025, Tarik farà alcune domande a Nermin su Ekrem. Lei ammetterà che a causa del suo ex marito non ha vissuto momenti facili, però grazie a Baris si è ripresa ciò che le appartiene. L’uomo la inviterà a cena ma lei nonostante le piacerebbe accettare sarà costretta a rifiutare perché deve partecipare alla degustazione del ristorante che a breve aprirà insieme ai suoi soci.

My Home My Destiny, anticipazioni 29 gennaio 2025: Nermin invita Tarik alla degustazione

Ci saranno altre interessanti novità nell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 domani, mercoledì 29 gennaio 2025. Le anticipazioni di My Home My Destiny rivelano che Nermin chiederà a Tarik di unirsi a loro per la degustazione e lui accetterà volentieri. Intanto Baris andrà a parlare con il fratello e lo troverà ancora di cattivo umore a causa di una discussione avuta con Emine. L’avvocato affiderà a Savas un compito, dovrà fare delle indagini sul fratello di Nesrin.

Nemmeno Emine riesce a fidarsi di Tarik, infatti ha chiesto aiuto a Baris per fare un controllo sul misterioso uomo. La figli di Sultan si recherà insieme a Zeynep e a Nesrin a casa di Baris e Savas per trascorrere la serata insieme, il resto della famiglia invece si recherà al ristorante per la degustazione.

