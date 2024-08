Anticipazioni The Family, 29 agosto 2024: Cihan non è il fratello di Aslan

Si rinnova il consueto appuntamento pomeridiano con le puntate di The Family, la soap opera turca in onda tutti i pomeriggi su Canale 5; scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata di domani, giovedì 29 agosto 2024, riportate sul sito di Mediaset Infinity. Viene a galla una verità sconvolgente pronta a destabilizzare la famiglia Soykan: Cihan non è il fratello di Aslan.

A scoprirlo è lo stesso protagonista dopo aver letto i risultati dell’esame del DNA, che hanno certificato la scioccante verità; Aslan è una furia contro la madre Hulya e prende una decisione drastica che lacera la sua famiglia, ovvero quella di abbandonare l’attività famigliare e di cederne il comando a Cihan. Ma non solo, dopo questa importante decisione il capofamiglia decide di abbandonare tutto ed aprire un nuovo capitolo della sua vita al fianco di Devin: sarà davvero un nuovo inizio per lui?

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di The Family, Aslan è riuscito a vendicarsi di Ilyas dopo l’attentato perpetrato dall’uomo ai danni della sua famiglia; il protagonista, dopo essere stato rapito dal suo nemico, l’ha ucciso e ha posto così fine ai suoi diabolici piani, compreso quello che avrebbe portato Hulya a sacrificare uno dei suoi figli.

Intanto c’è ancora un lato nascosto dei Soykan pronto a venire fuori, un fatto doloroso e appartenente al passato della loro famiglia destinato a venire presto a galla; a fare riferimento a questo misterioso avvenimento del passato non è solo nonna Seher, le cui condizioni di compromissione neurologica si sono aggravate, ma anche lo stesso Ilyas in punto di morte.

The Family, dove vedere le puntate in tv e in streaming

The Family va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nei pomeriggi di Canale 5 alle ore 14.45; oltre alla visione in chiaro sul piccolo schermo, è disponibile anche la visione in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.