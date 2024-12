Anticipazioni Tradimento, prossima puntata del 29 dicembre 2024: Ozan sempre più in pericolo

Cosa succederà nella prossima puntata di Tradimento in onda domenica 29 dicembre 2024? Dalle anticipazioni sulla nuova dizi turca di Mediaset si scopre che continueranno i guai per Guzide e soprattutto per i suoi due figli. Infatti, mentre Oylum rimarrà in carcere con l’accusa di omicidio per l’incidente che ha causato la morte di un ciclista, Ozan sarà in pericolo. Il giovane, che ha contratto un grandissimo debito, sarà messo alle strette sia dello strozzino che di Lara e Kaan.

Dalle anticipazioni Tradimento (Aldatmak) si scopre che sebbene Lara avvertirà Kaan della minaccia di Oltan, Kaan non ascolterà questo avvertimento e costringerà Lara a fare una mossa pericolosa contro Ozan. Questa mossa avrà conseguenze impegnative ma anche inaspettate per il figlio di Guzide. La giudice inizierà a sospettare che il conflitto di interessi con Oltan metterà tutta la famiglia in una situazione difficile, a meno che non scenda a compromessi con la sua forte posizione contro l’ingiustizia.

Tradimento, anticipazioni prossima puntata: Yesim insulterà e attaccherà Guzide in Tribunale

Dalle anticipazioni Tradimento (Aldatmak) sulla puntata della prossima settimana si scopre che Yesim, determinata ad ufficializzare il suo legame con Tarik chiederà a quest’ultimo di divorziare da Guzide. La donna deciderà di affrontare la sua rivale in aula, chiedendole apertamente di rinunciare a suo marito e concedergli il divorzio per mettere la parola fine al loro matrimonio e lasciarli liberi di amarsi. La situazione tra le due sarà sempre più tesa e degenererà nel momento in cui Yesim finirà per insultare e attaccare la Guzide lungo i corridoi del Tribunale. Guzide rivelerà a Tarik la sua versione e dopo aver visto i filmati dell’aula l’uomo le crederà.

Infine, le anticipazioni Tradimento svelano che incapace di resistere all’insistenza di Yeşim, Tarık inviterà la figlia Oylum nella sua nuova casa per incontrare la piccola Öykü. Anche se Oylum vuole migliorare il suo rapporto con il padre, sarà riluttante ad andare a casa di Yeşim. La giovane, pur amando il padre, considererà un tradimento a sua madre Guzide recarsi da Yesim e per questo prenderà una decisione improvvisa che sconvolgerà la sua vita. L’appuntamento con la soap turca è per ogni domenica sera a partire dalle 21.35 circa su Canale5.