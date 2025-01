Antonella Bucci, la cantante di “Amarti è l’immenso per me”, canzone portata al successo internazionale con Eros Ramazzotti, ha iniziato il suo percorso di rinascita nella terza edizione di “Ora o mai più“, il popolare programma televisivo condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. Un bel ritorno per la cantata che è tornata sul palcoscenico a distanza di tantissimi anni alla ricerca di una seconda chance, una seconda possibilità nel districato e complicato mondo della musica. Una nuova esperienza che condividerà con il maestro Raf con cui ha duettato riproponendo il suo cavallo di battaglia “Amarti è l’immenso per me”. Una buona esibizione che ha riscosso successo tra i maestri – coach.

Poi la coppia è tornata sul palco per cantare “Due”, una delle hit più famosa ed amate di Raf totalizzando 60 punti così suddivisi secondo il voto dei giurati: Alex Britti: 8, Patty Pravo: 8, Riccardo Fogli: 8, Gigliola Cinquetti: 8, Rita Pavone: 9, Marco Masini: 9 e Rettore: 10.

Antonella Bucci, la cantante di Ora o mai più: terzo posto dopo la prima puntata

Il debutto di Antonella Bucci ad Ora o mai più non è passato affatto inosservato. La voce di “Amarti è l’immenso per me”, infatti, si è classificata al terzo posto alla fine della prima puntata totalizzando 11 punti dati dalla somma delle varie votazioni dei coach-maestri, ma anche del voto social del pubblico da casa. Un ritorno voluto dalla cantante che dopo il boom con “Amarti è l’immenso per me” è pian piano sparita dal mondo della musica pur continuando ad occuparsene. Il suo addio alle scene è arrivato dopo una difficile partecipazione al Festival di Sanremo. ”

“Quell’esperienza mi ha insegnato tantissimo, è stata davvero terribile” – ha raccontato la Bucci che ha partecipato nel 1993 con “Il mare delle nuvole”. “Pippo Baudo criticò il brano definendolo troppo complesso” – ha confessato la cantante precisando – “questo creò tensione e ulteriore agitazione, tanto che la mia performance non fu eccellente”.