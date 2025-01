Antonella Bucci è uno dei concorrenti della nuova edizione di “Ora o mai più“, il popolare talent show condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. Dopo il grande successo delle prime edizioni condotte da Amadeus, la Rai è pronta a puntare ancora una volta sul popolare programma televisivo che ha l’obiettivo di rilanciare vecchie glorie della musica italiana che dopo alcuni successi sono entrati in una zona d’ombra da cui scalpitano per uscire. Tra questi c’è anche Antonella Bucci, cantante che si è fatta conoscere appena diciassettenne al Festival di Castrocaro con “C’è un motivo in più”. Una partecipazione importantissima visto che le permise di lavorare con Charles Aznavour che le presenta i discografici di Eros Ramazzotti. L’incontro tra i due cambia per sempre la carriera della giovane Antonella che si ritrova a duettare con il cantautore romano in “Amarti è l’immenso per me”, brano che diventa una delle hit più importanti del 1990.

La canzone conquista non solo la hit parade italiana, ma anche quella europea con la versione spagnola lanciando nel cantante nel firmamento del pop internazionale. Sulla scia del successo del singolo pubblica un nuovo singolo e partecipa nel 1993 al Festival di Sanremo con “Il mare delle nuvole” scritto da Eros Ramazzotti.

Antonella Bucci, dal grande successo con Eros Ramazzotti al ritorno in tv

E’ l’inizio dell’oblio per Antonella Bucci che durante quel Festival di Sanremo non brilla particolarmente; la canzone non viene apprezzata né dalla critica né dal pubblico venendo eliminata prima della finale. L’avventura di Sanremo si rivela un buco nell’acqua per la canzone che vive un momento di grande crisi. “A Sanremo l’esperienza è molto forte” – ha raccontato molti anni dopo dalle pagine di musica361 precisando – “gli addetti ai lavori ti fanno vivere l’esperienza con la consapevolezza che in quei giorni può determinarsi il tuo futuro”. In realtà Antonella era solo una ragazzina e ha vissuto quel Sanremo non nel migliore dei modi sentendo enormemente il peso di una responsabilità.

Dopo alcuni anni di silenzio torna in tv a Domenica In di Mara Venier: è il 1996 e la cantate si ritrova nell’orchestra del programma. Un’esperienza che ricorda con grande affetto anche se ha confessato: ” ho conosciuto e interagito con ospiti importanti, ma non credo di essere portata per il palco televisivo: preferisco il teatro”. Negli ultimi anni è tornata alla musica con il singolo “L’estate vuole noi” risalente al 2020, ma oggi è pronta alla nuova sfida di Ora o mai più!