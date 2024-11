ARTIGIANO IN FIERA 2024, AL VIA A MILANO LA FIERA DELL’ARTIGIANATO

Tra gli eventi milanesi più attesi c’è senza dubbio Artigiano in Fiera 2024, che ha aperto le sue porte oggi e sarà visitabile a Fieramilano a Rho fino all’8 dicembre. La fiera dell’artigianato è la manifestazione internazionale più importante dedicata ai prodotti realizzati a mano, dall’abbigliamento agli accessori, passando per design, arredo e alimenti, motivo per il quale ha sempre un grande richiamo, anche in questa 28esima edizione. Infatti, con i suoi 2.800 stand espositivi in 8 padiglioni dove sono rappresentati 90 Paesi, si ha l’occasione di fare acquisti originali e autentici, anche sostenibili, visto che sono prodotti che rispettano l’ambiente.

L’Italia partecipa ad Artigiano in Fiera 2024 insieme a moltissimi altri Paesi, non solo europei. La novità è rappresentata da 7 nuovi “ingressi”, quelli di Finlandia, Lettonia, Georgia, Oman, Guinea, Guinea Bissau ed Eritrea. Dopo due anni, è tornata la Cina con 22 imprese, mentre dal Vietnam arriva un gruppo di artigiani scelti nell’ambito di un progetto della FAO per la valorizzazione dei prodotti agricoli speciali che hanno qualità uniche, One Country One Priority Product. Per quanto riguarda i prodotti, vengono segnalati caffè e superfood come maca e lucuma, cioccolato artigianale, capi in alpaca e ceramiche tradizionali.

COME ACCREDITARSI E OTTENERE BIGLIETTI PER L’ARTIGIANO IN FIERA 2024

Per quanto riguarda i prezzi di ingresso, è importante sapere che è gratuito, ma c’è una procedura da seguire per ottenere il pass. Bisogna registrarsi sul sito di Artigiano in Fiera 2024, indicando la mail dove ricevere il ticket per poterlo poi scaricare sul cellulare o stamparlo, mentre chi ha già partecipato all’evento in passato e chi è cliente della piattaforma online non deve fare nulla, perché ha già ricevuto il biglietto gratuito via mail. Il biglietto può essere usato ogni giorno, senza limitazioni orarie, dalle 10 alle 22:30.

COME ARRIVARE AD ARTIGIANO IN FIERA 2024

Per raggiungere Artigiano in Fiera 2024 si possono usare i principali mezzi pubblici, a partire dalla linea M1 della metropolitana, optando per la fermata Rho Fiera. Ma sono disponibili anche le linee del passante ferroviario con Trenord e l’Alta Velocità con Italo. Trenord, tra l’altro, nei giorni in cui si tiene tale manifestazione offre il biglietto “Trenord Day Pass” che consente di raggiungere la fiera dell’artigianato a Milano al costo di 13 euro per un viaggio di andata e ritorno da tutta la Lombardia. Chi è già a Milano, invece, paga 4,40 euro per andata e ritorno.

Comunque, il Trenord Day Pass può essere acquistato online o in stazione. Durante l’Artigiano in Fiera 2024 è possibile un aumento delle corse, in particolare il sabato e nei giorni festivi, per favorire la frequenza dei collegamenti e a conferma dell’impegno da parte di Trenord per facilitare i flussi garantendo un’esperienza priva di stress. Chi invece si sposta in auto non ha nulla da temere per quanto riguarda i parcheggi, perché ci sono 10mila posti auto a disposizione.