Attacco Al Potere: Paris Has Fallen: oggi il debutto della serie tv

Attacco Al Potere: Paris Has Fallen, la trasposizione televisiva del film con protagonista Gerard Butler, debutta ufficialmente su Italia 1 oggi, lunedì 2 dicembre 2024, con i primi degli otto episodi che Mediaset trasmette in quattro prime serate. Si tratta di una serie adrenalinica in cui i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Protagonista è Jacob Pearce (Sean Harris), un ex soldato della Legione Francese deciso a vendicarsi del governo francese. L’agente Vincent Taleb e l’agente dell’MI6 Zara Taylor provano così a sventare i piani diabolici di Pearce.

Nella prima puntata di Attacco al potere: Paris Has Fallen, Taleb è la guardia del corpo del Ministro della Difesa e, durante un ballo all’ambasciata britannica a Parigi, si ritrova a dover gestire una situazione complicata quando uno dei performer spara ad una ballerina, ma cosa accadrà nella prossima puntata della serie che andrà in onda lunedì 9 dicembre?

Attacco Al Potere: Paris Has Fallen, gli episodi in onda lunedì 9 dicembre

Lunedì 9 dicembre 2024, in prima serata, Italia 1 trasmetterà due nuovi episodi di Attacco Al Potere: Paris Has Fallen, la task force guidata da Matis, risale all’identità dell’agente sei servizi che ha collocato l’ordigno sotto l’auto di Pearce provocando la morte di quest’ultima e dei figli di quest’ultima e scatenando ulteriormente la sete di vendetta di Pearce.

Nel secondo episodio della prossima puntata, invece, proprio Pearce mette su un’operazione complicata e studiata nei minimi dettagli per dirottare un aereo per potersi appropriare del suo carico di uranio destinato ad una centrale elettrica in Estonia. Pearce, dunque, continuerà a portare avanti i suoi piani per ottenere la vendetta che cerca. Le emozioni e i colpi di scena, anche tragici, non mancheranno neanche nella prossima puntata.

