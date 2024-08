Si avvicina la notte delle stelle, il giorno in cui si fanno gli auguri di buon San Lorenzo che cadrà anche quest’anno, 2024, sabato 10 agosto, quindi fra sole 24 ore: sarà una giornata speciale quanto romantica in cui gli italiani non mancheranno di scambiarsi frasi via Whatsapp ma anche Facebook, Instagram e tutti i social più diffusi. La notte di San Lorenzo è considerata magica visto che lo spettacolo nei cieli è a dir poco sensazionale, con le stelle che cadono verso il basso, terminando la loro esistenza.

Un momento quindi romantico ma anche malinconico, e la tradizione vuole che se si debba esprimere un desiderio nell’esatto momento in cui una stella cade, allora è probabile che quel sogno si realizza. Tante sono quindi le frasi d’auguri per San Lorenzo 2024 a tema stelle, considerate da sempre qualcosa di lontano ma così vicino e prezioso, piccole luci che brillano nel cielo nella notte, spesso e volentieri identificate come cari che non ci sono più e che ci stanno guardando, proteggendosi da lassù.

AUGURI DI BUON SAN LORENZO 2024, LE FRASI “SE TUTTI DESIDERASSIMO LE STESSE…”

Durante la notte di San Lorenzo 2024, oltre a scambiarsi romantiche frasi d’auguri, saranno molti gli innamorati che si abbracceranno assieme per assistere al magico spettacolo del cielo, con lo sguardo all’insù, pronti a captare il primo “brillamento” e ad esprimere un desiderio, magari uno di coppia come potrebbe essere ad esempio una vita insieme, un matrimonio o un figlio, c’è chi magari chiederà la salute, chi un nuovo lavoro e chi semplicemente una vita senza preoccupazioni, magari banale ma lontana da troppe problematiche.

A proposito calza a pennello una delle tante frasi d’auguri che abbiamo trovato per San Lorenzo 2024, una citazione di Frances Elliot Clark, che un giorno disse: “Non ci sarebbe un cielo pieno di stelle se tutti dovessimo desiderare la stessa”. Anche quel genio di Stephen Hawking, che all’astrofisica ha dedicato una vita, si è espresso più volte sulle stelle, ricordando di guardarle e che per quanto la “vita possa essere difficile”, esiste sempre qualcosa di può fare o in cui si può riuscire: e se lo dice lui…

AUGURI DI BUON SAN LORENZO 2024: DALLE FRASI A DOVE GUARDARE LE STELLE?

Ricordatevi, prima di inviare le frasi di auguri di buon San Lorenzo 2024, di trovare un posto dove sia comodo guardare il cielo, ovviamente lontano da fonti di luci artificiale. Dove andare quindi? Il top sarebbe una radura sconfinata o una collina, di modo da essere un po’ più in alto, ma possibilmente lontano da abitazioni, vie e ditte.

Solo così, nel buio più totale, potrete godervi lo show delle stelle cadenti, con la speranza che anche nei giorni dopo San Lorenzo si possano verificare nei nostri cieli. Anche perchè, come diceva John Herschel: “Le stelle sono i punti di riferimento dell’universo”, e senza di essere ci sentiamo un po’ persi, così come facevano da guida ai vecchia viaggiatori sia via terra che via mare, o perchè no, per scomodare un paragone importante, la famosa stella cometa che indicò ai Re Magi il luogo dove era nato Gesù.