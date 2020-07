Azzolina, “14 settembre si torna a scuola”/ Dall’1 al via recupero apprendimenti e…

Il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato l’ordinanza che di fatto dà il tanto atteso via libera alla ripresa delle lezioni scolastiche per l’Anno 2020/2021 il prossimo 14 settembre: la data prevista dall’ordinanza dalla titolare del dicastero in quota Movimento 5 Stelle vale per tutte le scuole dell’infanzia, del primo e secondo ciclo di istruzione e comprendeanche i Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti diffusi su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda invece le attività di recupero e di integrazione degli apprendimenti relativi all’anno scolastico precedente, la data da cerchiare in rosso in questo caso per gli studenti è il 1° settembre: secondo quanto specificato dal sito specializzato Orizzonte Scuola, inoltre, le singole Regioni poi potranno adottare le conseguenti determinazioni di loro competenza a proposito del calendario “con la necessità di effettuare almeno duecento giorni di lezione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente”.

MINISTRA AZZOLINA FIRMA ORDINANZA: A SCUOLA DAL 14 SETTEMBRE

Intervenuta ad “Agorà”, il talk show in onda su Rai 3, la ministra Azzolina aveva anticipato la data del ritorno a scuola criticando le opposizioni per la loro attività di propaganda: “Con la maggioranza si lavora insieme, mentre dalle opposizioni meno propaganda c’è e più faremo contente le famiglie” ha detto la diretta interessata che poi è tornata sulla recentepolemica con i dirigenti scolastici in merito alle tipologie di banco che dovranno essere installate nelle aule. “Sarà una gara europea, vedremo quali aziende parteciperanno, ora però lasciateci lavorare perché le polemiche terrorizzano le famiglie”. Insomma, dal 14 settembre tutti in classe e, almeno a sentire la ministra, non ci sarà alcun rinvio a causa della tornata di Elezioni Regionali, spiegando anche contestualmente Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno, sta lavorando con gli enti locali all’individuazione dei seggi da allestire dunque in spazi diversi da quelli delle aule scolastiche per ovviare al problema.



