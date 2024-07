Battiti Live 2024, perchè Radio Norba è stata ‘cancellata’ dal logo e dagli spot in tv?/ “Scelta editoriale…”

Il viaggio di Puglia di Battiti Live 2024 è passato prima da Molfetta e i prossimi 6 e 7 luglio passerà da Otranto prima di essere trasmesso su Canale 5 (in prima serata, 8 luglio) per chi si fosse perso lo spettacolo dal vivo. L’appuntamento fisso con il concerto che da anni allieta l’estate Italiana si è però tinto di ‘giallo’ in queste ore come racconta Il Fatto Quotidiano Magazine. Radio Norba, che da 22 anni ne cura la realizzazione, è infatti stata cancellata dal nuovo logo che figura anche negli spot televisivi che preannunciano il prossimo esordio su Canale 5.

A ricostruire la situazione è proprio il portale di informazione, attraverso un’inchiesta, ha reso note alcune delle possibili ragioni che avrebbero portato Mediaset a cancellare dal nuovo logo Radio Norba lasciando unicamente Cornetto Battiti Live 2024. Innanzitutto, Il Fatto Quotidiano Magazine spiega come tutto faccia capo ad un processo di rinnovamento sia editoriale che di marketing iniziato con il cambio alla conduzione – con Ilary Blasi e Alvin – e il passaggio da Italia 1 a Canale 5.

Addio a Radio Norba, resta solo Cornetto Battiti Live 2024: rinnovamento ‘nazionale’

La scelta di cancellare Radio Norba dal logo del concerto Cornetto Battiti Live 2024 che andrà in onda su Canale 5 il prossimo 8 luglio è inoltre riferibile – spiega Il Fatto Quotidiano Magazine – alla volontà di rendere ‘nazionale’ il prodotto, svincolandolo dunque dal concetto di territorialità e dunque al contesto della regione Puglia. Inoltre, Radio Norba non figura tra le radio appartenenti al gruppo Mediaset: ciò implica la possibilità che le emittenti radiofoniche che invece ne fanno parte potrebbero presto essere incluse nel progetto, ipoteticamente per l’edizione 2025.











