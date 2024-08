Al grido di “Louder”, Dotan è tra i cantanti ospiti e protagonisti dell’ultima puntata di Battiti Live 2024, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli e trasmesso in prima serata su Canale 5. Si tratta di un ritorno per il cantautore, polistrumentista e produttore discografico israeliano naturalizzato olandese che lo scorso marzo ha pubblicato il nuovo singolo “Louder” con cui si è imposto a livello internazionale conquistando critica e pubblico. Un brano che lo stesso artista ha raccontato così dalle pagine di thefrontrow.it: “Grido di protesta. L’ho scritta nel 2022 su un divano a Los Angeles ed è venuta fuori come una canzone di protesta felice e universale. Nella vita molti ti diranno di stare zitto o di essere diverso, soprattutto nel clima attuale. E all’improvviso è scattato qualcosa dentro me. Quando le persone ti dicono di essere meno di qualcosa o di abbassare i toni… è lì che bisogna essere più forti”.

Non solo, parlando del sound del brano ha sottolineato: “è il suono più felice ed edificante che abbia mai suonato, il che mi fa sentire bene. Spero che questo sia il tipo di canzone con cui le persone urleranno, balleranno e sentiranno che essere un po’ diversi non è male”.

Chi è Dotan del brano Louder?

Ma chi è Dotan del singolo di successo “Louder”? Vero nome Dotan Harpenau, è figlio di una pittrice israeliana, ma molto presto ha lasciato Gerusalemme per trasferirsi ad Amsterdam dove ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica. Nel 2009, infatti, conosce i produttori Martin Terefe e Sacha Skarbek e sigla poco dopo un contratto discografico con la EMI. Nel 2011 debutta con il suo primo album dal titolo “Dream Parade” anticipato dal singolo “This Town” con cui conquista la top 20.

Proprio il cantautore dalle pagine di thefrontrow ha detto: “la gente potrebbe conoscermi da canzoni precedenti come Numb, No Words, There Will Be a Way o Diamonds in my Chest. Ma spero che mi riconosceranno presto dal mio nuovo singolo “Louder”. Tra le sue fonti di ispirazione ci sono: James Taylor, Neil Young, Paul Simon.